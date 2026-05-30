Публикация на "bTV Спорт" буквално взриви фейсбук мрежата. "Гергана Гунчева и Илия Илиев са готови" - написаха от националната телевизия преди финала на Шампионската лига, публикувайки снимка на двамата водещи на студиото по време на големия финал. Облеклото на Гунчева обаче предизвика множество отрицателни коментари. Особено цепката на роклята й.

Присъствието и облеклото на тази жена са неадекватни, коментираха стотици зрители на телевизията в официалния им канал в социалната мрежа.

Финалът

ПСЖ е шампион на Европа за втори път, след като надделя над Арсенал чрез дузпи (5:4 общ резултат). Редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1, при дузпите французите надвиха с 4:3.

Усман Дембеле вкара за "принцовете“ в средата на втората част, също от наказателен удар, изравнявайки резултата. Още в началото на мача Кай Хаверц даде аванс на "топчиите“ с попадение в шестата минута.

Коя е тя

Гергана Гунчева е българска манекенка, Мис България Свят 2004. Родена е на 26 февруари 1987 г. в София. Баща ѝ Стоян Гунчев е бивш национален състезател по волейбол, а майка ѝ – бивша състезателка по художествена гимнастика. Гергана учи в Националната гимназия по полиграфия и фотография. Сред предишните ѝ призове са Лице на Българския моден канал и "Мис Пантен перфект“. Тя е и един от най-атрактивните модели на агенция "Визаж модел груп“. На конкурса за Мис България 2004 се налага сред 36 кандидатки.

Бивша съпруга на спортния журналист Петър Бакърджиев, с когото имат две деца – Самуил и Максим. Спортна журналистка в телевизиите МСАТ (2010), ТВ плюс, ТВ7 и Нова телевизия.