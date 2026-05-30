Младата българска звезда във вдигането на тежести Бояна Костадинова отпразнува абитуриентския си бал. Състезаващата се в категория до 48 кг е считана за една от най-талантливите щангистки. 18-годишната хубавица завърши успешно спортното училище в Пловдив. Бояна временно спря тренировките в залата, за да се наслади на емоциите с класа си.

Бояна изглеждаше изумително като абитуриентка. Тя бе избрала черна рокля с тънки презрамки и плътно прилепнала по атлетичното ѝ тяло. Визията ѝ се допълваше от черни обувки на висок ток. Роднини, приятели и съучениците ѝ споделиха празничния ден.

Миналия месец Бояна ни зарадва с медал от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия) - среброто в движение изхвърляне и бронзовото отличие в двубоя в категория до 48 килограма.

С амбиция, дисциплина и вече доказан международен успех, Бояна Костадинова се очертава като едно от перспективните имена в българските щанги с поглед към олимпийските игри.