|Внучката на Симеон Сакскобургготски направи сериозна крачка с новия си мъж
Влюбените вече живеят заедно, разкриха медиите в Испания. Мафалда и Мигел делят апартамента на царската внучка в Мадрид от известно време. Двамата бяха снимани да излизат за ежедневни задачи, а след това да се връщат в жилището на Мафалда в столицата на Мадрид.
Човекът, който сега окупира сърцето на дъщерята на Росарио Надал и принц Кирил от България, е артистичният директор и графичен дизайнер Мигел Анхел Мартин Маоньо. За нея той е перфектният спътник, с когото да споделя успехите и новите си мечти, пишат в Испания.
Връзката им бе разкрита в началото на 2025 година от списание HOLA!. Тогава изданието показа двойката за първи път на разходка из Мадрид.
Внучката на царя има един неуспешен брак зад гърба си. Тя беше омъжена за британско-ливанския финансист Марк Абуслейман. Двамата сключват брак през май 2022 г. на стилна церемония в Майорка, събрала представители на европейския елит и приятели от артистичните среди.
През ноември 2024 г. светските издания Tatler и HOLA! съобщиха, че двойката се е разделила, след месеци на напрежение и живот на различни континенти. В интервю Мафалда определи периода като "огромна промяна и огромна болка“ и допълни:
"Не бих го пожелала на никого, особено на някой толкова млад, колкото съм аз.“ Според външни източници, цитирани от блога Royal Musings, бракоразводната молба е била подадена в Ню Йорк на 15 май, като процедурата е описана като безспорна и дискретна, без публично съдържателно съдебно дело.
