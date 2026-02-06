ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22Коментари (0)2055
©
Актьорът и фотограф Владимир Карамазов се оказа обект на коментари от страна на родни фотографи, голям процент от които смятат, че наградите, престижните отличия и изобщо признанието му в тази област на изкуството се дължи на добитата му слава от актьорството.

За случилото се разказа самият той, в социалните мрежи. “Ето какво става. Има нов алгоритъм в социалните мрежи и незнайно как тази страница попадна в полезрението на този алгоритъм. Той от своя страна харесва ангажираността и предоставя този мой профил на всеки, който се интересува от фотография. Така в страницата попадат много знайни и незнайни фотографи от всички поколения. На мнозина от тях май им преча. Някои от тези фотографи влизат в страницата ми и започват да обиждат. Да не харесваш е много различно от това да обиждаш. На тези хора мога да им кажа, че онзи алгоритъм, за който писах в началото, харесва хейта и заради това тази страница расте. И фотографиите ми ги виждат все повече и повече хора. И да бъда точен, през последните 28 дни публикациите ми са видени 1 690 037 пъти. Почти милион и седемстотин", уточнява най-добрият актьор сред фотографите и най-добрият фотограф след актьорите. Владимир не крие, че пътят, който е извървял до момента е блян за мнозина.

“Причината да им преча е проста. В България се случиха няколко неща с мен, които са мечта за почти всеки фотограф. Знам и какъв е отговорът за случилото се, който се тиражира - че съм известен. Този отговор е много удобен и успокоява мнозина фотографи. И ако тук нещата ми се получават заради известността ми, защо се случват и извън БГ – там никой не знае кой съм? Опитайте се и вие да станете известни, ако това е формулата. Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен. И тази известност не ми е дадена като дар от природата - за нея съм работил през последните 25 години. Фотографията е субективно изкуство, като всяко друго, някой харесва това, друг – друго. Свикнал съм да бъда критикуван и да не се харесва това, което правя като актьор. Част от играта е. Но когато някой цели да обижда, само защото ще се почувства важен и използва това, за да бъде забелязан, е глупаво. През миналите дни наистина, чрез такъв хейт забелязах доста фотографи, за които не бях чувал. И като ги забелязах, разбрах защо нищо не съм чувал за тях. А всеки един от тях знае за мен. Щом това, което правя, толкова разбулва духовете и се коментира, показва, че съм във вярната посока", допълва той.

На финал Карамазов не крие позицията си, че всеки, който има против него и изкуството му – трябва да напусне страниците, платформите и изобщо проследяването на проектите му. Категоричен е, че така или инаече времето отсява добрите и най-добрите.


Още по темата: общо новини по темата: 3279
06.02.2026 Леко скандална участничка в риалити от Nova отива в конкурентно предаване по bTV
06.02.2026 Николаос Цитиридис се появи с провокативна тениска
06.02.2026 Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за обществото
06.02.2026 Марго Роби се появи с гривна от косата на Емили Бронте
06.02.2026 Първият транссексуален модел, отличен като "Модел на годината", е в
България!
06.02.2026 Глобиха Наум Шопов
предишна страница [ 1/547 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
15:14 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
07:00 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Хороскоп за деня
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: