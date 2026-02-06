ЗАРЕЖДАНЕ...
|Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
За случилото се разказа самият той, в социалните мрежи. “Ето какво става. Има нов алгоритъм в социалните мрежи и незнайно как тази страница попадна в полезрението на този алгоритъм. Той от своя страна харесва ангажираността и предоставя този мой профил на всеки, който се интересува от фотография. Така в страницата попадат много знайни и незнайни фотографи от всички поколения. На мнозина от тях май им преча. Някои от тези фотографи влизат в страницата ми и започват да обиждат. Да не харесваш е много различно от това да обиждаш. На тези хора мога да им кажа, че онзи алгоритъм, за който писах в началото, харесва хейта и заради това тази страница расте. И фотографиите ми ги виждат все повече и повече хора. И да бъда точен, през последните 28 дни публикациите ми са видени 1 690 037 пъти. Почти милион и седемстотин", уточнява най-добрият актьор сред фотографите и най-добрият фотограф след актьорите. Владимир не крие, че пътят, който е извървял до момента е блян за мнозина.
“Причината да им преча е проста. В България се случиха няколко неща с мен, които са мечта за почти всеки фотограф. Знам и какъв е отговорът за случилото се, който се тиражира - че съм известен. Този отговор е много удобен и успокоява мнозина фотографи. И ако тук нещата ми се получават заради известността ми, защо се случват и извън БГ – там никой не знае кой съм? Опитайте се и вие да станете известни, ако това е формулата. Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен. И тази известност не ми е дадена като дар от природата - за нея съм работил през последните 25 години. Фотографията е субективно изкуство, като всяко друго, някой харесва това, друг – друго. Свикнал съм да бъда критикуван и да не се харесва това, което правя като актьор. Част от играта е. Но когато някой цели да обижда, само защото ще се почувства важен и използва това, за да бъде забелязан, е глупаво. През миналите дни наистина, чрез такъв хейт забелязах доста фотографи, за които не бях чувал. И като ги забелязах, разбрах защо нищо не съм чувал за тях. А всеки един от тях знае за мен. Щом това, което правя, толкова разбулва духовете и се коментира, показва, че съм във вярната посока", допълва той.
На финал Карамазов не крие позицията си, че всеки, който има против него и изкуството му – трябва да напусне страниците, платформите и изобщо проследяването на проектите му. Категоричен е, че така или инаече времето отсява добрите и най-добрите.
