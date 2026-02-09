Вече 20 години скандал след скандал - край няма

© Почти няма българско участие в "Евровизия“, което да не е било съпътствано от скандали, съмнения и остри обществени реакции. От дебюта ни в конкурса до днес изборът на представители, песни и концепции неизменно поражда спорове – дали артистите са подходящи, дали песните са достатъчно "български“, дали решенията се взимат по художествени критерии или задкулисно.



Актуалният казус с името на Дара е само поредното доказателство за тази тенденция. Критиките варират от твърдения, че тя е твърде комерсиална и неподходяща за формата на "Евровизия“, до подозрения, че зад избора ѝ стоят продуценти и вътрешни договорки, а не чисто артистични аргументи. Но това далеч не е ново явление.



Историята на българските евровизионни скандали започва още през 2005 г., когато България дебютира с група "Каффе“. Националният финал се превръща в истинска драма – Слави Трифонов публично заявява, че конкурсът е "купен“, и в директно предаване по БНТ слиза от сцената заедно със Софи Маринова, обявявайки, че двамата се оттеглят от надпреварата. Въпреки това "Каффе“ печелят с над 50% от гласовете – около 76 000 от общо 152 000, срещу близо 48 000 за песента на Слави. "България не е за продан“, избухна тогава Трифонов.



През 2006 г. Мариана Попова постига по-добро класиране, но и тя не е подмината от критики. Те обаче не са свързани със скандално поведение, а с образа и концепцията – песента "Let Me Cry“ е възприета от част от публиката като прекалено драматична и тежка за формат като "Евровизия“.



Истинският пробив идва през 2007 г. с Елица и Стунджи и песента "Вода“. България за първи път влиза в топ 5, а комбинацията от фолклор и модерно звучене е възприета като оригинална и смела.



Две години по-късно, през 2009 г., следва един от най-големите обществени сривове – изборът на Краси Аврамов. Скандалът около песента "Illusion“ предизвиква масово недоволство, подигравки и обвинения в липса на професионализъм, а участието остава като един от най-противоречивите моменти в българската евровизионна история.



В следващите години България започва да сменя формати – ту вътрешен избор, ту национални финали. Участията на Поли Генова (2011) и Софи Маринова (2012) са съпътствани от бурни реакции. Споровете се въртят около песните, концепциите и въпроса доколко те са "подходящи за Евровизия“.



Песента "Любов без граници“ на Софи Маринова е обект на критики заради аранжимента, а публични личности отправят обвинения в плагиатство. Подобни подозрения се появяват и около Поли Генова, чието участие също е съпроводено от обвинения за сходства с песен на Джъстийн Бийбър.



Завръщането на Елица и Стунджи през 2013 г. отново отваря дебата за залагането на познати имена за сметка на нови артисти. Песента е възприета като по-слаба, а изборът – като лишен от смелост.



"Златният период“, който също не минава без скандали



Често като "златен период“ се определят 2016 и 2017 г. През 2016 г. Поли Генова участва с песента "If Love Was a Crime“. Още след избора ѝ се появяват коментари, че песента е твърде комерсиална и недостатъчно автентична. Въпреки това резултатът е впечатляващ – България се класира за финала, а песента се превръща в международен хит.



През 2017 г. Кристиян Костов е избран чрез вътрешен избор с песента "Beautiful Mess“. Веднага започват спорове – за възрастта му, за гражданството му и за това дали наистина представлява България. Въпреки всички съмнения той постига най-високото класиране в историята ни – второ място на финала.



Дори в годините на най-големи успехи скандалите не изчезват – те просто променят формата си. Фокусът се измества към ролята на продуцентските компании, към въпроса кой реално взима решенията и към усещането за "затворен кръг“. Името на продуцентската компания Intelligent Music започва да се споменава все по-често, а заедно с успехите идват и обвиненията в монопол и липса на алтернатива, пише HotArena.



Паралелно с това България неколкократно се оттегля от конкурса по официални финансови и организационни причини – още един повод за дебати и подозрения.