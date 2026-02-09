ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Вече 20 години скандал след скандал - край няма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:46Коментари (0)0
©
Почти няма българско участие в "Евровизия“, което да не е било съпътствано от скандали, съмнения и остри обществени реакции. От дебюта ни в конкурса до днес изборът на представители, песни и концепции неизменно поражда спорове – дали артистите са подходящи, дали песните са достатъчно "български“, дали решенията се взимат по художествени критерии или задкулисно.

Актуалният казус с името на Дара е само поредното доказателство за тази тенденция. Критиките варират от твърдения, че тя е твърде комерсиална и неподходяща за формата на "Евровизия“, до подозрения, че зад избора ѝ стоят продуценти и вътрешни договорки, а не чисто артистични аргументи. Но това далеч не е ново явление.

Историята на българските евровизионни скандали започва още през 2005 г., когато България дебютира с група "Каффе“. Националният финал се превръща в истинска драма – Слави Трифонов публично заявява, че конкурсът е "купен“, и в директно предаване по БНТ слиза от сцената заедно със Софи Маринова, обявявайки, че двамата се оттеглят от надпреварата. Въпреки това "Каффе“ печелят с над 50% от гласовете – около 76 000 от общо 152 000, срещу близо 48 000 за песента на Слави. "България не е за продан“, избухна тогава Трифонов.

През 2006 г. Мариана Попова постига по-добро класиране, но и тя не е подмината от критики. Те обаче не са свързани със скандално поведение, а с образа и концепцията – песента "Let Me Cry“ е възприета от част от публиката като прекалено драматична и тежка за формат като "Евровизия“.

Истинският пробив идва през 2007 г. с Елица и Стунджи и песента "Вода“. България за първи път влиза в топ 5, а комбинацията от фолклор и модерно звучене е възприета като оригинална и смела. 

Две години по-късно, през 2009 г., следва един от най-големите обществени сривове – изборът на Краси Аврамов. Скандалът около песента "Illusion“ предизвиква масово недоволство, подигравки и обвинения в липса на професионализъм, а участието остава като един от най-противоречивите моменти в българската евровизионна история.

В следващите години България започва да сменя формати – ту вътрешен избор, ту национални финали. Участията на Поли Генова (2011) и Софи Маринова (2012) са съпътствани от бурни реакции. Споровете се въртят около песните, концепциите и въпроса доколко те са "подходящи за Евровизия“. 

Песента "Любов без граници“ на Софи Маринова е обект на критики заради аранжимента, а публични личности отправят обвинения в плагиатство. Подобни подозрения се появяват и около Поли Генова, чието участие също е съпроводено от обвинения за сходства с песен на Джъстийн Бийбър. 

Завръщането на Елица и Стунджи през 2013 г. отново отваря дебата за залагането на познати имена за сметка на нови артисти. Песента е възприета като по-слаба, а изборът – като лишен от смелост.

"Златният период“, който също не минава без скандали 

Често като "златен период“ се определят 2016 и 2017 г. През 2016 г. Поли Генова участва с песента "If Love Was a Crime“. Още след избора ѝ се появяват коментари, че песента е твърде комерсиална и недостатъчно автентична. Въпреки това резултатът е впечатляващ – България се класира за финала, а песента се превръща в международен хит. 

През 2017 г. Кристиян Костов е избран чрез вътрешен избор с песента "Beautiful Mess“. Веднага започват спорове – за възрастта му, за гражданството му и за това дали наистина представлява България. Въпреки всички съмнения той постига най-високото класиране в историята ни – второ място на финала.

Дори в годините на най-големи успехи скандалите не изчезват – те просто променят формата си. Фокусът се измества към ролята на продуцентските компании, към въпроса кой реално взима решенията и към усещането за "затворен кръг“. Името на продуцентската компания Intelligent Music започва да се споменава все по-често, а заедно с успехите идват и обвиненията в монопол и липса на алтернатива, пише HotArena. 

Паралелно с това България неколкократно се оттегля от конкурса по официални финансови и организационни причини – още един повод за дебати и подозрения.


Още по темата: общо новини по темата: 3299
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
08.02.2026 »
08.02.2026 »
предишна страница [ 1/550 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
Честито на Едуард Ераносян
10:04 / 08.02.2026
Д-р Мечева: Конските шампоани могат да предизвикат тежки алергии ...
10:34 / 08.02.2026
Христо Стоичков вдига голям купон днес, има страхотен повод
08:39 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Три трупа са открити в хижа
Хандбал - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: