ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
Този път той разказва за себе си, за своите чувства и как усеща света, за своето детство, за своите мечтания и стигането до призванието "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена“.
Зад тъмните очила на сценичния образ наистина се крие "Слънце в огледало“, "Едно море“ от "Любовта, която продължава“, и въпреки, че "Бърза, няма време“ – очите му остават впити в "Синева“, а сърцето му – в "Огън от любов“.
Васил Найденов проговори без задръжки за най-личните теми – за отсъстващия баща, за отношенията между хората, любовта, секса, славата и нормите на обществото.
Легендарният певец признава, че не е изпитал почти никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си.
"Грехота е да кажа – когато е починал баща ми, аз по-късно разбрах... Нищо не усетих! Ама абсолютно нищо! Грехота е", признава Васил.
Той разказва, че не са живели заедно и това е оставило празно пространство.
"За първи път, когато се срещнахме, нищо не почувствах. С майка ми не са живели заедно. Тя е доста силен човек и показа, че може да се справи без мъж. Несходство на характерите ги е разделило."
Певецът споделя, че е имал пдобни отношения около себе си – и сред колеги, и сред фенове.
"Групарите си падат по по-свободни сексуални отношения. Авантюри имах непрекъснато. Има хора, които те харесват и те следват навсякъде."
"Не съм от тези, които ходят на фотосесии и позират. Мразя вечеринки и коктейли – няма какво да си кажеш с хората. Човек сам може да си изкара много по-добре с книга... или гледайки порно дори!"
Той коментира и любовта:
"Хубаво е човек да е влюбен непрекъснато. Опитвам се. Но колкото и да си влюбен, човек мисли по-трезво. А започне ли да мисли прекалено трезво – вече не е достатъчно влюбен. Хубаво е човек да намери майсторлъка на песен като "Болката отляво". Първоначално не стана нищо особено, но годините и интернет пространството помагат."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2678
|предишна страница [ 1/447 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS