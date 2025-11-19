ИЗПРАТИ НОВИНА
В компанията на неизвестна жена: Първа поява на принц Андрю след скандала с Джефри Епстийн
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:54Коментари (0)373
©
Принц Андрю е бил забелязан наскоро публично за първи път, откакто официално стана обикновен гражданин. Бившият херцог на Йорк беше сниман на кон на територията на замъка Уиндзор, придружен от неназована жена, според Daily Mail. Снимката показва, че той все още е в Роял Лодж, въпреки че по-големият му брат, крал Чарлз Трети, го изгони.

Андрю се очаква да се премести в Сандригам, но няколко източника съобщават, че ще му отнеме месеци да напусне дома си в Уиндзор, който дели с бившата си съпруга Сара Фъргюсън. 

Чарлз официално отне титлата "принц" на брат си на 6 ноември. Монархът също така премахна обръщението "Негово кралско Височество", превръщайки по-малкия си брат официално в обикновен гражданин. Репутацията на Андрю е напълно съсипана заради скандала с Джефри Епстийн и посмъртно издадената автобиография на Вирджиния Джуфре.

Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу себе си и че някога е срещал Джуфре, която се самоуби по-рано тази година. През 2022 г. Андрю уреди гражданско дело в САЩ, заведено от нея, за около 12 млн. паунда, като се съобщава, че е получил средства от майка си, кралица Елизабет Втора, за да покрие разходите.

Иначе сега по-малкият брат на Чарлз ще бъде преместен в частен имот на територията на имението Сандригам в Норфолк. Смята се, че принц Уилям и кралското семейство подкрепят решението на Чарлз.

Един от малкото положителни аспекти за Андрю е, че му бе разрешено да запази медалите си за оперативна служба, включително този от Фолклендската война. Опозореният крал служи 22 години във Военноморския флот, включително по време на победоносната кампания в Южната Атлантика, където е бил помощник-пилот. Той е участвал в подводни и наземни операции, евакуация на ранени и спасителни мисии.

Междувременно дъщерите на Андрю, принцесите Беатрис и Юджини, ще запазят титлите си. Твърди се, че Чарлз е бил силно заинтересован да "защити" племенниците си.

Що се отнася до бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, се съобщава, че "обвинява себе си" и може да напусне Великобритания след унижението на бившия й съпруг. За нея се говори, че е "по-напрегната" от Андрю и се е затворила в Роял Лодж, "обградена от доставки от Amazon" след драматичното падение на двойката и лишаването им от кралски привилегии. пише dir.bg.


