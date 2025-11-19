ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|В компанията на неизвестна жена: Първа поява на принц Андрю след скандала с Джефри Епстийн
Андрю се очаква да се премести в Сандригам, но няколко източника съобщават, че ще му отнеме месеци да напусне дома си в Уиндзор, който дели с бившата си съпруга Сара Фъргюсън.
Чарлз официално отне титлата "принц" на брат си на 6 ноември. Монархът също така премахна обръщението "Негово кралско Височество", превръщайки по-малкия си брат официално в обикновен гражданин. Репутацията на Андрю е напълно съсипана заради скандала с Джефри Епстийн и посмъртно издадената автобиография на Вирджиния Джуфре.
Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу себе си и че някога е срещал Джуфре, която се самоуби по-рано тази година. През 2022 г. Андрю уреди гражданско дело в САЩ, заведено от нея, за около 12 млн. паунда, като се съобщава, че е получил средства от майка си, кралица Елизабет Втора, за да покрие разходите.
Иначе сега по-малкият брат на Чарлз ще бъде преместен в частен имот на територията на имението Сандригам в Норфолк. Смята се, че принц Уилям и кралското семейство подкрепят решението на Чарлз.
Един от малкото положителни аспекти за Андрю е, че му бе разрешено да запази медалите си за оперативна служба, включително този от Фолклендската война. Опозореният крал служи 22 години във Военноморския флот, включително по време на победоносната кампания в Южната Атлантика, където е бил помощник-пилот. Той е участвал в подводни и наземни операции, евакуация на ранени и спасителни мисии.
Междувременно дъщерите на Андрю, принцесите Беатрис и Юджини, ще запазят титлите си. Твърди се, че Чарлз е бил силно заинтересован да "защити" племенниците си.
Що се отнася до бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, се съобщава, че "обвинява себе си" и може да напусне Великобритания след унижението на бившия й съпруг. За нея се говори, че е "по-напрегната" от Андрю и се е затворила в Роял Лодж, "обградена от доставки от Amazon" след драматичното падение на двойката и лишаването им от кралски привилегии. пише dir.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2297
|
|предишна страница [ 1/383 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
17:55 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS