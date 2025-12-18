ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя отслабна с 30 кг и сложи край на брака си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32Коментари (0)603
©
Комедийната актриса Ейми Шумър наскоро демонстрира важна промяна в живота си – най-сетне тя се сдоби с мечтаната стройна визия. 44-годишната Шумър от години водеше борба с излишните килограми и стигаше дори до крайни методи – като употребата на медикамента Ozempic, например, или липосукция.

Днес Ейми е своеобразен победител в трудната битка. И изглежда по невероятен начин, който веднага привлече вниманието на феновете и обществеността.

Въпреки новата визия обаче, а може би и именно заради нея, Ейми и съпругът ѝ Крис Фишър решават да прекратят брака си. Актрисата сподели неочакваната новина в социалните мрежи. 

"Крис и аз взехме трудното решение да сложим край на брака си след седем години. Обичаме се и ще продължим да се фокусираме върху отглеждането на сина ни. И ще сме благодарни, ако хората уважават личното ни пространство в този момент“, написа комедиантката.

След което добавя, в типичния си хумористичен стил: "Но не защото съм свалила няколко килограма и съм решила, че мога да си хвана някой баскетболист. И не защото той е секси готвач с брада, носител на престижни награди, който още може да сваля мацки. Раздялата е приятелска, съгласувана, с любов и уважение!“

Ейми и съпругът ѝ сключват брак през февруари 2018 г. Имат един син — Джийн, роден година по-късно.

Всъщност, през последните седмици се появиха известни спекулации относно отношенията между Шумър и Фишър. Близък до двойката източник сподели пред People, че имат известни проблеми - каквито често имат хората в дългогодишни бракове. Но и че все още са отдадени на връзката си, пише Ladyzone.

В публикация в Instagram от 1 декември Шумър отговори на спекулациите около брака си, като написа, че каквото и да се случи между нея и Крис, то няма нищо общо с отслабване или здравословни състояния.  

"Стискам палци да преминем през това“, добави тя тогава. "Той е най-добрият.“

Но явно Ейми и Крис така и не са успели да изгладят противоречията си и в крайна сметка са стигнали до решението да се разделят.

За последно двамата се появяват заедно на светско събитие през юни - на премиерата на документалния филм "Room To Move“ в рамките на кинофестивала "Tribeca“ в Ню Йорк.


Още по темата: общо новини по темата: 2636
18.12.2025 »
18.12.2025 »
18.12.2025 »
18.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
предишна страница [ 1/440 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: