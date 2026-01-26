ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя не очакваше да се влюби толкова скоро след раздялата си с холивудски секссимвол
По време на събитието Трюдо изнесе реч пред световния елит за посоката, в която днес върви светът, докато Пери го наблюдаваше от първия ред.
Бившият министър-председател акцентира върху глобалните предизвикателства като пандемията от COVID-19, войната в Украйна и Газа, както и възходът на популизма и икономическите сътресения.
Позовавайки се на скорошна "среща с американка в барв Монреал“, Трюдо разказа, че когато "тя поръчала Jack and Coke, сервитьорът любезно я информирал, че вече не предлагат американски алкохол – и не само в този бар, но никъде в града и вероятно никъде в цялата страна“.
"Това е пример за това как канадците се подкрепят взаимно, това е пример за "мека“ сила – а именно мотивацията да бъдем един до друг във време на напрежение, във време на тревога“, каза Трюдо.
Бившият министър-председател не потвърди, че Пери е американката, за която става дума, но факт е, че през юли двамата бяха забелязани да пият заедно в популярен бар в Монреал, който Трюдо често посещава.
Оттогава двамата са се появявали на различни места по света – а романтичната им връзка се развива.
През октомври Daily Mail публикува снимки на двойката на борда на яхтата на Пери край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, на които те си разменят интимни прегръдки. По-късно същия месец двамата бяха забелязани да се държат за ръце, докато напускат кабаре спектакъл в Crazy Horse в Париж.
През декември както Трюдо, така и Пери публикуваха снимки в своите профили в социалните мрежи от пътуването си до Япония - където са разгледали Токио и са обядвали с бившия японски министър-председател Фумио Кишида и съпругата му Юко.
Слуховете за връзка между Кейти Пери и Трюдо започнаха в началото на 2025 г. – а днес по всичко изглежда, че двамата са изключително щастливи във взаимната си компания. И въпреки натоварените графици, винаги намират време един за друг.
"Кейти не очакваше да се влюби толкова скоро след раздялата с Орландо Блум, но Джъстин отговаря на всички ѝ критерии - има страхотно чувство за хумор, чаровен е и се отнася към нея с уважение“, сподели близък източник пред People през октомври
