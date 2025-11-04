ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя е неочакваната надежда на кралското семейство на Великобритания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:54
©
Желанието на крал Чарлз да модернизира и опрости структурата на монархията е често обсъждано от анализаторите. За мнозина европейският модел на кралското семейство, който се фокусира върху по-малък брой ключови фигури, е предпочитаният вариант. 

След като принц Хари, Меган Маркъл и Андрю се оттеглиха от кралските си задължения, броят на действащите членове на кралското семейство бързо намаля и в момента са само 11. Средната възраст на настоящите активни представители е 70 години - принцът и принцесата на Уелс са единствените под 60.

Затова не е изненадващо, че експертите предлагат принц Уилям да се обърне към поколението Z - например към 21-годишната лейди Луиз Уиндзор, която в момента е студентка в университета "Сейнт Андрюс" - същото учебно заведение, където Уилям срещна Кейт. След завършването си тя може да поеме някои кралски задължения.

Родителите ѝ, херцогът и херцогинята на Единбург, са втората най-млада двойка в кралското семейство и се радват на нарастваща популярност. Кралският експерт Кристофър Уилсън нарече лейди Луиз "неочаквана надежда" сред по-младите членове на кралското семейство. Други, като Зара Филипс, имат личен и професионален живот извън кралските задължения. Принцесите Беатрис и Юджини, въпреки потенциала си, са ограничени от скандалите около родителите им.

В бъдеще децата на Уилям и Кейт може да поемат кралски роли - принц Джордж най-вероятно след университета си около 2034 г., докато по-малките Шарлот и Луи може да изберат по-ограничена публична роля.

Лейди Луиз има особена връзка с кралската фамилия. Тя е едно от любимите внучета на покойните кралица Елизабет II и Филип. През 2011 г. е шаферка на сватбата на Уилям и Кейт, а през 2022 г. се появи публично на събития в чест на покойната кралица.

Експертите по кралското семейство описват лейди Луиз като "зряла за възрастта си" и като "тайна надежда" за монархията, способна да подпомогне бъдещото наследство на институцията. Фил Дампиер отбелязва пред Daily Mail, че семейството на херцога на Единбург - Луиз и брат ѝ Джеймс - би могло да поеме кралски задължения, когато му дойде времето.

В обобщение, докато Уилям се готви да стане крал, включването на по-младите членове на семейството, като лейди Луиз, би могло да внесе енергия и да укрепи монархията. Какъв по-добър начин да се надгради върху силните страни на кралството от това да се привлече поколение, израснало с ценности за обществена служба и дълг?


