Тя е една от най-горещите самотни дами

© Актрисата Деми Мур е сложила край на любовния си живот и е дала приотитет на кариерата си.



След раздялата си с третия си съпруг Аштън Къчър през 2011 г. , Деми Мур е била колеблива относно връзките си с мъже.



През 2013 г. тя беше свързвана с ресторантьора Хари Мортън, с барабаниста на Dead Sara Шон Фрайдей по-късно същата година, а едва близо 10 години по-късно тя започна да излиза с готвача Даниел Хъм, но двамата се разделиха след година.



Въпреки че е една от най-горещите самотни дами в Холивуд, 62-годишната Мур отказва срещи, каза вътрешен човек пред Radar Online, добавяйки, че актрисата предпочита да се съсредоточи върху кариерата и приятелствата, отколкото да си намери мъж.



"Деми има лошия навик да поставя целия си живот, цялата си идентичност на заден план, когато започне нова връзка. Връзката ѝ с Аштън разруши кариерата ѝ и тя се възстанови професионално от нея едва през последната година“, обясни източникът.



Мур също така е активна в подкрепата на втория си съпруг, Брус Уилис, баща на трите ѝ дъщери, по време на борбата му с фронтотемпорална деменция.



"Деми отказва срещи с мъже. Предложенията за участие във филми са много по-интересни за нея от предложенията за романтични вечери“, каза още източникът.