Той умира, докато тя държи ръката му и прошепва: "Обичам те"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13
©
В Холивуд, където браковете често траят по-кратко от филмова продукция, историята на Патрик Суейзи и Лиса Ниеми e един от големите паметници на любовта. Това не е захаросана приказка, а разказ за оцеляване, демони и едно обещание, дадено в танцово студио, което остава в сила до последния дъх.

Всичко започва, когато Лиса е едва на 14 години. Влиза в балетното студио на майката на Патрик Суейзи – Пат. Погледът й среща очите на 18-годишния тогава Патрик. Той не е просто танцьор, в него тя вижда природна стихия.

Въпреки разликата във възрастта и младостта им, между тях пламва искра, която Лиса описва като "мигновено разпознаване“. Женят се на 12 юни 1975 г., когато тя е на 19, а той на 22. Сватбата им е скромна. Организират я в задния двор на семейната къща, а Лиса сама ушива сватбената си рокля. По това време никой все още не разпознава в Патрик Суейзи големият актьор и известно име, в които ще се превърне. Двамата не притежават почти нищо – само една стара кола и непоколебима вяра, че светът ги очаква.

Пътят към върха е осеян с трудности и за двамата. Патрик работи като дърводелец и общ работник, докато чака своя пробив на сцената. През 1987 г. светът буквално експлодира с премиерата на "Мръсни танци“ (Dirty Dancing). Ролята му превръща Патрик Суейзи в най-желания мъж на планетата.

Но славата носи със себе си тежък багаж. Ангажименти, ускорено темпо, работа - Патрик започва все по-често да пие. Алкохолът се превръща в негов най-добър приятел и успокоително. А тежки обстоятелства в живота му правят спиралата надолу още по-дълбока и бърза за спускане. Битката с алкохолизма се задълбочава след внезапната смърт на баща му и самоубийството на сестра му Вики през 1994 г.

"Той беше изключително чувствителен и раним човек, който носеше много болка в себе си“, споделя Лиса години по-късно.

Връзката им в никакъв случай не е безоблачна. Освен силни положителни емоции, двамата имат и моменти на раздяла. Лиса дори напуска дома им за период от една година, заявявайки, че не може да го гледа как се саморазрушава. Да върви надолу, да руши изграденото и да не се движи може и да е по-лесният избор. Но известните и големите никога не правят лесни избори. И точно затова са такива. Патрик прави своя – влиза в клиника за рехабилитация и започва дългия, небляскав път към изтрезняването. Лиса се връща при него, не защото е лесно, а защото той доказва, че си струва да се бори, за да са заедно.

През 2003 г. двойката пренася личната си история на екрана с филма "Един последен танц“ (One Last Dance). Лиса е режисьор, а двамата играят роли, които болезнено напомнят на техния собствен живот – двама танцьори, които откриват пътя един към друг след години на болка.

През януари 2008 г. идва най-тежкото изпитание: диагнозата рак на панкреаса в IV стадий. И тук отново се намесва алкохолът. Всичко започва в Новогодишната вечер, когато само една глътка раздразва стомаха му. Само едно отпиване и той усеща все едно го заливат с киселина. Започва да губи килограми доста бързо и често се оплаква от лошо храносмилане. Отива да потърси медицинска помощ, но разбира, че вече е прекалено късно. Той все пак желае да остави хубави спомени за себе си. Взима решението да направи всички свои последователи свидетели. 

Лекарите му дават само няколко месеца. Патрик обаче проявява същия инат и воля, с които е изградил кариерата си. Той живее още 20 месеца.

Състоянието на Патрик е повлияно и от други фактори, като зависимостта му от цигари. Той пуши по цели три кутии на ден

Дните преди да изпадне в кома, прекарва в болницата. Въпреки това има силно желае да се прибере вкъщи. Има желание да проведе само един-единствен разговор - със своята съпруга Лиса Ниеми.

През това време Лиса е неговият свят. Тя отказва външна помощ и се превръща в негова медицинска сестра, шофьор и най-вече – негово убежище. Тя е до него, когато той снима последния си проект "The Beast“, работейки по 12 часа на ден, въпреки изтощителната химиотерапия. Патрик Суейзи напуска този свят на 14 септември 2009 г.

Съпругата му Лиса е негова подкрепа до последния му дъх. Тя държи ръката му, в едни от малкото пъти, когато той иска разходка навън. "Обичам те“, признава Патрик с последните си сили. "Аз те обичам също“, казва Лиса. Една толкова кратка реплика слага край на земния път на актьора. 

След неговата смърт Лиса издава мемоарите си "Worth Fighting For“, където разкрива суровата истина за тяхната любов. На въпроса как са останали заедно толкова дълго в Холивуд, тя отговаря просто:

Ние никога не спряхме да се избираме един друг. Дори когато беше най-трудно.

Тази история е напомняне, че истинската любов не е само танц под светлините на прожекторите, а волята да останеш, когато музиката спре, пише ladyzone.


