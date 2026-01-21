ИЗПРАТИ НОВИНА
Той спечели 147 млн. долара и ги пропиля
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:18Коментари (0)603
Изпадналият в затруднено финансово положение Чарли Шийн се надява баща му Мартин Шийн да го спаси от фалита, разкрива RadarOnline.com, след като бившата му съпруга Брук Мюлер го съди за 15 милиона долара за неплатени издръжки за децата.

60-годишният актьор, известен с ролята си в сериала "Двама мъже и половина", е останал с 3 милиона долара, след като в разцвета на кариерата си е спечелил 150 милиона долара, а източници твърдят, че той отчаяно се нуждае от финансова помощ. 

"Чарли продължава да повтаря, че цялата тази ситуация ще го съсипе, ако трябва да плати", споделя източник пред RadarOnline.com. "Той е изхарчил толкова много от парите си. Неговата нетна стойност е само част от това, което хората си мислят, затова се страхува, че този съдебен процес ще разкрие колко малко му е останало."

В исковата си молба, подадена на 4 декември, 48-годишната Мюлер твърди, че Чарли ѝ дължи пари за 16-годишните им близнаци Боб и Макс за периода от март 2011 г. до декември 2025 г.

Представителят на Чарли заявява, че твърденията ѝ са неточни, тъй като актьорът е имал пълно попечителство над синовете им в продължение на години и е бил единственият, който се е грижил за тях, докато тя е била в терапевтичен център за проблеми с наркотиците. 

През 2016 г. Чарли поиска да бъдат намалени издръжките, които плаща на Брук, след като продаде правата си върху печалбите от "Двама мъже и половина" за 27 милиона долара и месечният му доход спадна от 600 000 на 167 000 долара.

През август 2018 г. той също така заяви, че се намира в "тежка финансова криза", като отново се опита да намали плащанията. Единствената надежда за спасение на Чарли е 85-годишният му баща, звездата от "Апокалипсис сега" Мартин, според източници.

"Чарли е в паника. Обажда се на всички свои познати, опитвайки се да измисли някакъв план, за да събере парите, но никой не му предлага помощ", казва източник. 

"Единственият реален шанс, който има, е баща му. Мартин винаги е бил до него, но сега той иска Чарли да си оправи сам бъркотията."


