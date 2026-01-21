ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Той спечели 147 млн. долара и ги пропиля
60-годишният актьор, известен с ролята си в сериала "Двама мъже и половина", е останал с 3 милиона долара, след като в разцвета на кариерата си е спечелил 150 милиона долара, а източници твърдят, че той отчаяно се нуждае от финансова помощ.
"Чарли продължава да повтаря, че цялата тази ситуация ще го съсипе, ако трябва да плати", споделя източник пред RadarOnline.com. "Той е изхарчил толкова много от парите си. Неговата нетна стойност е само част от това, което хората си мислят, затова се страхува, че този съдебен процес ще разкрие колко малко му е останало."
В исковата си молба, подадена на 4 декември, 48-годишната Мюлер твърди, че Чарли ѝ дължи пари за 16-годишните им близнаци Боб и Макс за периода от март 2011 г. до декември 2025 г.
Представителят на Чарли заявява, че твърденията ѝ са неточни, тъй като актьорът е имал пълно попечителство над синовете им в продължение на години и е бил единственият, който се е грижил за тях, докато тя е била в терапевтичен център за проблеми с наркотиците.
През 2016 г. Чарли поиска да бъдат намалени издръжките, които плаща на Брук, след като продаде правата си върху печалбите от "Двама мъже и половина" за 27 милиона долара и месечният му доход спадна от 600 000 на 167 000 долара.
През август 2018 г. той също така заяви, че се намира в "тежка финансова криза", като отново се опита да намали плащанията. Единствената надежда за спасение на Чарли е 85-годишният му баща, звездата от "Апокалипсис сега" Мартин, според източници.
"Чарли е в паника. Обажда се на всички свои познати, опитвайки се да измисли някакъв план, за да събере парите, но никой не му предлага помощ", казва източник.
"Единственият реален шанс, който има, е баща му. Мартин винаги е бил до него, но сега той иска Чарли да си оправи сам бъркотията."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3066
|предишна страница [ 1/511 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
11:19 / 21.01.2026
Защо хората, родени между 1985 и 1995 г., изглеждат по-добре от п...
09:18 / 21.01.2026
Голямо щастие за една зодия днес, тъга за друга, победа за трета
09:09 / 21.01.2026
Днес става на 72, дълги години живее извън България
08:44 / 21.01.2026
5 евро такса за тоалетна в Боровец
19:59 / 20.01.2026
Наша млада актриса се издаде, че именно тя ще изиграе Лили Иванов...
17:11 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
08:02 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS