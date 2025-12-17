ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Събраха се, но без един, който вече не е между живите
Актьорите подписаха колекция от абстрактни произведения на изкуството, които ще бъдат използвани за набиране на средства за благотворителни каузи по избор на всеки от актьорите.
"Актьорският състав си партнира с Soundwaves Art и художника Тим Уейкфийлд за една наистина специална колекция от произведения на изкуството този празничен сезон", написаха от фондацията, която е посветена на продължаването на наследството на Пери чрез борба със стигмата около зависимостите.
"Тим е преобразил реалните звукови вълни на тематичната песен на "Приятели" в красиви дизайни, всеки от които е вдъхновен от различен персонаж, а всеки член на актьорския състав е подписал своя собствена лимитирана серия."
В сътрудничество с наследството на Пери, ограничен брой от принтовете ще включват и официалния подпис на покойния актьор.
Обичан от всички
Матю Пери, познат и от филма "Отново на 17", беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Причината за смъртта му е инцидентно удавяне, настъпило в резултат на острите ефекти на кетамин, според заключенията от аутопсията. През целия си живот актьорът открито говореше за борбата си с алкохолизъм и зависимост от опиоиди.
В скорошно интервю за "Elle" Дженифър Анистън сподели, че новината за смъртта му е била "тревожна и неочаквана, но в същото време не съвсем шокираща". "Винаги сме казвали: "Надявам се никога да не получа това телефонно обаждане", разказа тя за семейството си от "Приятели". "Липсва ни. Той липсва. Беше блестящ човек и изключителен талант, обичан дълбоко, и искаше щастието повече от всичко. Натъжава ме, че така и не успя истински да го постигне, защото го заслужаваше."
Малко след трагичната му смърт актьорският състав изрази скръбта си в общо изявление пред "People":"Всички сме напълно съкрушени от загубата на Матю. Ние бяхме повече от просто колеги - ние сме семейство. Има толкова много неща за казване".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2617
|предишна страница [ 1/437 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
Риалити звезда дарява дрехите си, след като отслабна със 78 килог...
22:55 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място в Пловдив...
20:41 / 16.12.2025
Царена, която свали 49 килограма: Бях нещастна
14:04 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS