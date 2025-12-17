ИЗПРАТИ НОВИНА
Събраха се, но без един, който вече не е между живите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31
©
В петък, 12 декември, Фондацията "Матю Пери" сподели в Instagram поредица от снимки, които показват как звездите от "Приятели" -  Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Леблан и Лиса Кудроу - са се събрали, за да почетат паметта на своя покоен колега и близък приятел. 

Актьорите подписаха колекция от абстрактни произведения на изкуството, които ще бъдат използвани за набиране на средства за благотворителни каузи по избор на всеки от актьорите.

"Актьорският състав си партнира с Soundwaves Art и художника Тим Уейкфийлд за една наистина специална колекция от произведения на изкуството този празничен сезон", написаха от фондацията, която е посветена на продължаването на наследството на Пери чрез борба със стигмата около зависимостите.

"Тим е преобразил реалните звукови вълни на тематичната песен на "Приятели" в красиви дизайни, всеки от които е вдъхновен от различен персонаж, а всеки член на актьорския състав е подписал своя собствена лимитирана серия."

В сътрудничество с наследството на Пери, ограничен брой от принтовете ще включват и официалния подпис на покойния актьор.

Обичан от всички

 

Матю Пери, познат и от филма "Отново на 17", беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Причината за смъртта му е инцидентно удавяне, настъпило в резултат на острите ефекти на кетамин, според заключенията от аутопсията. През целия си живот актьорът открито говореше за борбата си с алкохолизъм и зависимост от опиоиди.

В скорошно интервю за "Elle" Дженифър Анистън сподели, че новината за смъртта му е била "тревожна и неочаквана, но в същото време не съвсем шокираща". "Винаги сме казвали: "Надявам се никога да не получа това телефонно обаждане", разказа тя за семейството си от "Приятели". "Липсва ни. Той липсва. Беше блестящ човек и изключителен талант, обичан дълбоко, и искаше щастието повече от всичко. Натъжава ме, че така и не успя истински да го постигне, защото го заслужаваше."

Малко след трагичната му смърт актьорският състав изрази скръбта си в общо изявление пред "People":"Всички сме напълно съкрушени от загубата на Матю. Ние бяхме повече от просто колеги - ние сме семейство. Има толкова много неща за казване".


