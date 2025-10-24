ИЗПРАТИ НОВИНА
Стана ясна причината за скандалната им раздяла, не е трети човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34
©
Том Круз и Ана де Армас изненадващо поеха по различни пътища. Двойката, за която предимно се спекулираше през последната година, останаха също толкова потайни за раздялата си, както по време на на цялата им връзка. Какво стои зад раздялата на двойката и как звездите ще продължат напред? 

Раздялата между Том Круз и 26-години по-младата от него Ана де Армас настъпи след неуспешния опит на звездата от "Мисията невъзможна“ да направи актрисата "одобрена от Сциентологията булка“, съобщи Radar Online, позовавайки се на вътрешни лица. 

 

Според близки до двойката, любовта им се е разпаднала, след като дълбоко вкоренените религиозни убеждения на Круз започнали да противоречат на независимостта и скептицизма на де Армас към Църквата на Сциентологията.

"Том беше убеден, че Ана е това, от което се нуждае: умна, красива и някой, който може да върви ръка за ръка с него както професионално, така и духовно. Но когато тя започна да го отблъсква от сциентологичната страна на живота му, всичко се промени. Той харесва нещата да се правят по определен начин, а Ана никога няма да бъде някой, когото може да бъде оформен. Тогава той осъзна, че тя не е покорната, одобрена от Църквата партньорка, на която се е надявал“, отбеляза източник, близък до Круз. 

Източникът също така заяви, че "химията“ между тях "просто е избледняла“, но не е имало лоши чувства: "Те все още се разбират и се справиха с раздялата много зряло... И двамата осъзнаха, че връзката им не може да продължи дълго и решиха, че е по-добре да продължат напред като приятели, отколкото да насилват неща, които не работят.“

 

Припомняме, че Круз и де Армас се срещат за първи път по време на преговори за предстоящия им подводен трилър "Deeper“, а до юли бяха снимани хванати за ръце в Уудсток, Върмонт. Връзката им изглежда се развиваше бързо – приятели казваха, че Круз "обсипва Ана с подаръци“, от дизайнерски дрехи до редки книги, пише ladyzone.


