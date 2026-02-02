ИЗПРАТИ НОВИНА
Соломон Паси ядосан на Цветанка Ризова заради слух с проститутки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:15
©
Арогантното отношение на Соломон Паси към водещата на предаването "Лице в лице“ по Би Ти Ви Цветанка Ризова и авторитарната "препоръка“ към журналистката да пие вода, вместо да му задава въпроси и да го прекъсва, има своята дългогодишна предистория, отдавна забравена от широката публика, спомнят си паметливи телевизионери. 

Според думите им, унизителните реплики на бившия външен министър към Цветанка Ризова в ефира на Би Ти Ви не са породени от споходило го импулсивно раздразнение, а са плод на трайно и стаявяно години наред негативно отношение към телевизионната ветеранка.

"Соломон Паси намрази Цветанка Ризова през далечната 2012 г. заради нейно интервю с Никола Филчев, в което беше набеден от бившия главен прокурор, че е спипан с елитни проститутки на "Лъвов мост“ и че едни момчета му поискали 10 000 долара, за да го отърват. Тогава Соломон Паси беше бесен на Цветанка Ризова и я обвиняваше, че безкритично и с широка усмивка на лицето е оставила интервюирания от нея събеседник да сипе клевети по негов адрес, без да го възпре или поне репликира. 

В онзи период Цветанка Ризова беше водеща на публицистичното предаване по Нова тв "На четири очи“, а няколко седмици след скандалната изява на Никола Филчев в предаването й, то беше свалено от екран и малко по-късно Цветанка премина в Би Ти Ви. Още тогава се мълвеше, макар и без никакви доказателства, че Соломон Паси се е оплакал на ръководството на Нова тв от Ризова, която участвала в предварително съгласуван с Филчев сценарий по омаскаряването му.

В онзи момент сина на Соломон Паси от първия му брак - Исак, беше в тийнейджърска възраст, а той тъкмо беше станал баща за трети път“, спомня си служител на медиата.

Подхвърлената през януари 2012 г. от Никола Филчев "новина“, че Соломон Паси е бил сгащен на калъп с елитни проститутки и че е бил рекетиран от "едни момчета“ за 10 000 долара, но бившия главен прокурор отказал да разследва изнудване, "за да има България външен министър“, предизвика гневната реакция на основателят на Атлантическия клуб в България. Още на следващия ден той се появи в ефира на несъществуващата вече ТВ7, за да разкаже, че Филчев го е изнудвал с папка с компромати, докато е бил външен министър на България (2001-2005 г.) , а в предаването се включи с жива връзка и бившата съпруга на Соломон Паси – Бинка Пеева, която категорично обори твърдението на бившия главен прокурор, че екс съпругът й е бил залавян в компанията на елитни компаньонки и го определи като "безобразна клевета".

"Историята е проста. Никола Филчев поиска дипломатически паспорт с 10-годишна давност. Аз му казах, че по закон могат да са само 5-годишни. Той ми показа една папка, за която твърдеше, че била пълна с компромати. Аз обаче ни най-малко не се уплаших от този компромат. Впоследствие прокуратурата ме обвини в шпионаж, а в тази завера пръст имаше и президентът Георги Първанов“, обяви тогава Соломон Паси.

През ноември 2005 г., докато беше външен министър на България в правителството на Симеон Сакскобурготски, срещу Соломон Паси беше образувано предварително производство от Софийска градска прокуратура за шпионаж в полза на чужда държава, свързан с договора от 2004 г. на външното министерство с фирма "Трансат“ за инсталирането на сателитна комуникационна система, закупена от изреалската фирма "Гилат“.

Според обвинението, което така и не стигна до съда, но за сметка на това Соломон Паси на три пъти беше привикван на разпити в Национална следствена служба, чрез системата можело да се прихваща класифицирана информация и такава била прихваната от две чужди разузнавания. Заради избухналия шпионски скандал от длъжност беше отстранен тогавашния главен секретар на Външно министерство Димитър Иванов, а освен за шпионаж в полза на чужда държава, Соломон Паси беше разследван и за нарушение на закона за МВР и Наредбата за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, пише Hotarena.

През 2006 г., след като мандатът на Никола Филчев като главен прокурор изтече, а на негово място за обвинител №1 в държавата беше избран Борис Велчев, обвиненията срещу Соломон Паси бяха свалени и изобщо не стигнаха до съда.


