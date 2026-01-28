ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Софи Маринова с голямо признание от родното Етрополе
Певицата получи своите отличия по време на 36-ото редовно заседание на местния парламент, което се проведе на 27 януари 2026 г.
"Искам да ви благодаря, че ме удостоихте с този почетен знак. За мен е изключителна чест, особено когато отличието е от родния ми град Етрополе. Всички знаете, че много обичам града си и винаги го нося в сърцето си. Благодаря много и на кмета инж. Владимир Александров и екипа му за вниманието и уважението, което имат към мен и че се грижат и развиват града ни“, каза Софи Маринова по време на тържествената церемония.
В профила си в Instagram, Маринова допълни: "Това е първият кмет от родния ми край, който признава таланта ми и не прави разделение между хората!“
Софи Маринова е една от най-ярките и разпознаваеми фигури в българската музика, с над три десетилетия успешна кариера. Израснала в Етрополе, тя често подчертава, че именно родният ѝ град е мястото, което я е формирало като човек и артист.
През годините певицата многократно е прославяла страната ни на големи сцени у нас и в чужбина, включително с участието си на международния конкурс "Евровизия“.
Освен с изключителния си глас, Софи Маринова е известна и със своята човечност, откровеност и близостта си с хората, което я прави една от най-обичаните български изпълнителки, пише Ladyzone.
Нейните песни се отличават с емоционалност, силни послания и характерен вокален стил, който прави гласа ѝ толкова лесно разпознаваем. Някои от най-популярните ѝ хитове са:
"Love Unlimited“
"Стари рани“
"Единствен мой“
"Обичам“
"Липсваш ми“
"Без теб“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3171
|предишна страница [ 1/529 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS