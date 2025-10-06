ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
Автор: ИА Фокус 10:45Коментари (0)587
Собственикът на отнесената от потопа в морето в Царево каса с пари потърси екипа на bTV, за да разплете мистерията и да сложи край на "златната“ треска.

Това, което наш екип наблюдаваше през последните дни, граничеше със здравия разум – посред нощ, с фенерчета на телефоните си, хора изминали над 100 км, ровеха в купчини водорасли, газеха в морето, въоръжени със сопи и металотърсачи.

Докато се случваше това собственикът на потъналото имущество не спираше да помага с техника и работна сила за разчистване на критичните участъци.

"Потърсихме ви просто за да премахнем слухът, според който в този сейф – който първо, не е сейф, а каса, има 2 милиона лева, златни кюлчета…няма такова нещо. Вътре да е имало не повече от 21 хиляди лева. Наистина имаме ценни книжа, които са наши, на всичките ни камиони документите са вътре, те са 21/22 камиона, на багерите също. Това ни е ценно, друго ценно няма вътре. Злато има – на жена ми едни обеци, на внучката има два чифта обеци – и това е златото“, каза собственикът. 

На всички багери и камиони големите талони са вътре – това ни интересува нас. Това ни беше архивът вътре – тази каса я ползвахме за архив, не за пари“, увери още той.


общо новини по темата: 14
06.10.2025 Бивш министър на околната среда и водите: Златни пясъци и Слънчев бряг са застроени върху дюни, запечатани са реки
05.10.2025 Кметът на Царево за думите на Асен Василев: Не ни отпуснаха поисканите пари за почистване на коритата на реките
05.10.2025 Meteo Balkans: Циклон носи трицифрени валежи в България
05.10.2025 Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората
05.10.2025 РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието в България
04.10.2025 Възстановиха движението през "Петрохан"
