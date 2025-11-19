ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|27% от проверените участъци по Черноморието отчитат нарушения
Припомняме, че инспекциите бяха назначени след тежките проливни дъждове по българските черноморски курорти.
"Установени са 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка с тръби, 9 застроени, 6 коригирани, 8 некоригирани, но почистени ", каза той.
По думите му само 27% от проверените участъци са с реални нарушения. "Най-голям е проблемът в Свети Влас, к.к. "Елените“, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние", допълни той.
Манол Генов изведе и причините за сериозните наводнения - резултат от неспазване на изрични законови процедури и природни фактори.
Той подчерта, че на много места върнати участъци не са отразени от кадастралните карти. "Това не е грешка на кадастъра. Когато са правили тези карти, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, които са били в наети", уточни министърът на околната среда и водите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 37
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
11:50 / 19.11.2025
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
11:25 / 19.11.2025
Проф. Ива Христова: Грипът доминира, щамовете на тип А са АН1N1 и...
10:58 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улица...
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, коет...
10:06 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS