27% от проверените участъци по Черноморието отчитат нарушения

© Проверките на Басейнова дирекция "Черноморски регион", РИОСВ - Варна и РИОСВ - Бургас през октомври са обхванали над 20 обекта по над 20 обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. Това заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на брифинг на Министерски съвет.



Припомняме, че инспекциите бяха назначени след тежките проливни дъждове по българските черноморски курорти.



"Установени са 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка с тръби, 9 застроени, 6 коригирани, 8 некоригирани, но почистени ", каза той.



По думите му само 27% от проверените участъци са с реални нарушения. "Най-голям е проблемът в Свети Влас, к.к. "Елените“, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние", допълни той.



Манол Генов изведе и причините за сериозните наводнения - резултат от неспазване на изрични законови процедури и природни фактори.



Той подчерта, че на много места върнати участъци не са отразени от кадастралните карти. "Това не е грешка на кадастъра. Когато са правили тези карти, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, които са били в наети", уточни министърът на околната среда и водите.