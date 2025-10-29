ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова доза тежки валежи в тази част на България
"Да, вярно е, че има още доста време и прогнозите вероятно ще се променят, но все пак е добре да следим обстановката. Предишната обстановка, при която се стигна до наводнения, също беше прогнозирана около седмица по-рано.
Добре е институциите и общините да имат предвид тези валежи, защото ако прогнозата се сбъдне, отново може да има наводнения", алармират специалистите.
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:31 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:15 / 29.10.2025
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
21:16 / 29.10.2025
Приключва адът на АМ "Тракия"
20:35 / 29.10.2025
Сергей Станишев: ЕС няма да търпи това. 24% ръст на бюджетните ра...
20:45 / 29.10.2025
Задължителна застраховка "Злополука" и цял пакет от законови пром...
17:03 / 29.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
