Нова доза тежки валежи в тази част на България
Автор: Вилислава Ветренска 23:03
©
EC отново прогнозира значителни валежи по Южното Черноморие в края на следващата седмица. За това предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

"Да, вярно е, че има още доста време и прогнозите вероятно ще се променят, но все пак е добре да следим обстановката. Предишната обстановка, при която се стигна до наводнения, също беше прогнозирана около седмица по-рано.

Добре е институциите и общините да имат предвид тези валежи, защото ако прогнозата се сбъдне, отново може да има наводнения", алармират специалистите.


