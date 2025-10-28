ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жълт код в почти цялата страна
Почти за цялата страна е обявен жълт код — този път не заради очаквани валежи от дъжд, а заради силен вятър. Зелен код е в сила за областите Перник, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Габрово, Велико Търново и Сливен.
Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, а в сутрешните часове по южното крайбрежие и видимостта ще е намалена. На отделни места по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. По-късно следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
