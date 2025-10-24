ЗАРЕЖДАНЕ...
|След три годишна пауза и операция той се завръща
Следващото лято групата му "Бон Джоуви“ ще се отправи на първото си турне от четири години насам. Турнето Forever започва с четири музикални вечери в залата "Медисън Скеуър Гардън" в Ню Йорк, преди групата да се отправи към Единбург, Дъблин и Лондон.
"Има много радост в това съобщение — радост, че можем да споделим тези нощи заедно с нашите невероятни фенове и радост, че групата може да бъде заедно“, заяви Бон Джоуви в съобщение, цитирано от АП. "Говорих много за благодарността си, но ще го кажа отново - дълбоко съм благодарен, че феновете и колегите ми от групата бяха търпеливи и ми дадоха необходимото време да се оправя и да се подготвя за турне. Готов съм и съм развълнуван!“
Последният концерт на "Бон Джоуви“ се състоя на 30 април 2022 г. в Нашвил — събитие, което може да се наблюдава и в документалния филм на Hulu от 2024 г. "Благодаря, лека нощ: Историята на "Бон Джоуви“.
Предварителната продажба на билети за концертите през следващата година започва във вторник, а стартът на общите продажби е на 31 октомври, чрез сайта bonjovi.com, уточняват от АП и БТА.
