ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След развода Никол Кидман разпалва стар пламък от предишна любов
Докато актрисата се намира в етап, който приятелите "ера на романтичмо отмъщение", Radar Online пише, че 58-годишната носителка на "Оскар" е погледнала назад към бившия си годеник.
Кидман е омъжена за Кийт Ърбна от 2006 г. насам. Те имат две дъщери – Съндей Роуз на 17 и Фейт Маргарет на 14 години. Източници, близки до актрисата обаче твърдят, че докато раздялата е била болезнена, Кидман е решена да се съсредоточи върху преоткриването на себе си - и може би, върху повторното разпалване на стар пламък.
"Никол и Лени се връщат много назад", каза приятел на актрисата, добавяйки: "Това, което имаха, беше истинска любов и тази връзка между тях никога не е избледняла. Хората, които ги познават, казват, че искрата все още е там".
Кидман и Кравиц за първи път започват да се срещат през 2003 г., след като актрисата наема апартамента му в Манхатън. Връзката им бързо стана сериозна. Години по-късно Кидман разкри, че двамата са били тайно сгодени. Говорейки за работата с дъщерята на Кравиц, Зоуи, тя каза: "Бях сгодена за баща й. Всичко е в семейството! Обичам Лени, той е страхотен човек".
"И Лени, и Никол са необвързани сега, така че за тях би било естествено да се свържат отново", твърди източник, близък до Кравиц.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1868
|
|предишна страница [ 1/312 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички
11:35 / 22.10.2025
Само една кръвна проба ще може да открие над 50 вида рак?
11:30 / 22.10.2025
Родена е в София, името й се състои от пет части и умее да пее кр...
10:06 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS