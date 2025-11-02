ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото ме познават и знаят, че не разграждам алкохола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50Коментари (0)108
Пред Мариян Станков – Мон Дьо, шеф Андре Токев сподели спомени, белязали пътя му към кулинарните върхове, и разказа открито за най-голямата си грешка. С топлота и признателност той говори за родителите си, които "даваха много от себе си, за да имаме всичко и да живеем един добър живот“.

Благодарение на тяхното решение, бъдещият майстор-готвач учи във френско училище в Алжир, където овладява езика, който по-късно ще му отвори много професионални врати. Пътят му обаче не е лишен от предизвикателства – когато решава да учи за готвач в Банкя, половината му роднини недоумяват как млад човек, говорещ няколко езика, избира "такава“ професия. Днес Токев си спомня това с усмивка, защото именно тогава е решил да докаже, че с любов, труд и отдаденост кулинарията може да бъде не просто професия, а път към успеха.

Един от запомнящите се моменти в кариерата му е при посещението на Бил Клинтън в България, когато е изпратен от Германия да следи кухнята в хотел от същата верига. "Тогава имаше толкова охрана, вървяха с палта, с автомати – беше страшно. Вал Килмър обаче ми каза: 'Направи ми някаква приятна паста, която смяташ за добра.' Аз му я приготвих и после почти два месеца само нея яде“, спомня си шефът.

Тези срещи с хората с власт са му дали не само опит и прецизност, но и са го научили на ценни личностни качества. "За мен скъпите неща са да имаш най-скъпия човек до теб, да не си го купил с пари. За мен това е безценно“, категоричен е Токев.

Андре Токев е един от най-активните борци за голямото признание на звездата "Мишлен“ за ресторант у нас. Пред Мон Дьо той разказва, че въпреки 25-годишните усилия и разговори в Народното събрание заедно с колегата му Иван Манчев, това все още не се е случило. "Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години. Бяхме доста близо, но смениха министъра“, обяснява Токев.

Двамата черпят опит от Унгария, където обществото първо се запознава с концепцията за звездата, а едва след това се преминава към процеса по присъждане. Според Токев, въпреки добрата почва у нас, все още има много работа, за да се случи и тук.

За Андре Токев славата носи самочувствие и вяра в успеха, но и сурова цена. През 2021 г. в социалните мрежи излиза видео на автомобила му, управляван под въздействие на алкохол по бул. "Цариградско шосе“ в София. Положителната проба променя живота му. "Това е много трудно. Да го разкажеш на хората, за да ти повярват. Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото ме познават и знаят, че не разграждам алкохола“, споделя шефът.

Дните зад решетките са били тежки, като комуникацията със семейството е ставала по стар телефон с монети и карта. Днес обаче Андре е успял да прости на себе си и смята, че хората около него също са го направили. "Мисля, че с моите действия хората усетиха, че искам да се поправя“, казва той.

Най-силна подкрепа шеф Токев намира в семейството си, което остава до него през целия процес на "прошка“. "За прошката има две менюта: едното е дегустационно – много степени, другото е това, което обожавам – да поканя приятели навън, на хубава маса, и може би така да направя изкуплението с богата трапеза. Тази комуникация и споделяне е истинското богатство на масата“, заключва Андре Токев.


Още новини от Любопитни новини:
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025
Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанск...
23:03 / 01.11.2025
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025
Днес става на 67 - журналистка, майка на бивш министър, залята съ...
08:59 / 01.11.2025

Статистика: