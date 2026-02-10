ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шакира падна на сцената по време на концерт
Кадри от събитието показват как Шакира се покланя на публиката, след което тича по сцената и внезапно пада на пода. Тя се изправя почти веднага и се обръща към зрителите с думите: "Ох, какво падане!“. Случката е станала в събота вечер на националния стадион "Хорхе Ел Магико Гонсалес“ в столицата на Ел Салвадор – Сан Салвадор.
Концертът постави началото на новия етап от световното турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, с което Шакира стартира поредица от пет дати в Централна Америка. Тя откри програмата в събота и изнесе втори концерт на същия стадион в неделя, като предстоят още изяви на 12, 14 и 15 февруари, преди турнето да продължи в Мексико.
След шоуто изпълнителката публикува клип от падането в Instagram стори и увери феновете си "да не се тревожат“, добавяйки с чувство за хумор, че е "направена от гума“. Много от присъстващите похвалиха професионализма ѝ, отбелязвайки бързата реакция и това, че концертът продължи без промяна, пише сайтът fakti.bg.
Това не е първият подобен инцидент по време на настоящото турне. През май миналата година Шакира падна и по време на изпълнение на "Whenever, Wherever“ в Монреал, Канада, като тогава написа в социалните мрежи: "Никой не е застрахован от падания.“
През декември певицата привлече внимание и с емоционално участие в Аржентина, където на сцената се присъединиха синовете ѝ Милан (12) и Саша (10) по време на песента "Acróstico“ от 2023 г., в която те също участват вокално. Парчето е лична композиция, посветена на децата ѝ, а изпълнението беше посрещнато с бурни аплодисменти.
Турнето Las Mujeres Ya No Lloran, стартирало през април 2024 г. в подкрепа на едноименния албум, достигнал първо място в класациите Billboard Top Latin Albums и Latin Pop Albums, се превърна в най-касовото латино турне на жена изпълнител. До края му са планирани общо 82 концерта, а през ноември Шакира получи отличието Global Touring Icon от Billboard.
