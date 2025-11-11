Сашо Кадиев се захласна по колежка от bTV

© Сашо Кадиев не успя да скрие симпатиите си към една от най-елегантните дами на bTV – Лиляна Боянова. Новинарката бе гост в предаването и се включи в отбора на Милица Гладнишка, а появата ѝ предизвика истинско оживление в студиото.



При представянето ѝ Сашо не спести суперлативите: "Сериозна журналистка, носител на престижни награди и… изключително красива жена!"



Само след първия въпрос Кадиев не издържа – смени си мястото с Милица и се настани непосредствено до Лили, видимо доволен от новата си позиция.



Когато дискутираха въпроса как инките са предавали съобщения в своята империя, Сашо предложи теория за "сигнални огньове", но бе деликатно опроверган от Боянова. Той бързо се поправи, като в типичния си стил подхвърли:



"Ами може би чрез пощенски папагали – те повтарят… както всички казват за теб: топ красавица, топ красавица!"



Лиляна отвърна с усмивка и го убеди да се доверят на верния отговор – "щафетни бегачи с отлична памет". Решението ѝ донесе 600 лева печалба за нейния отбор.



Междувременно, в противниковия тим Наско от Б.Т.Р. и актьорът Христо Пъдев коментираха, че "щели да маркират огньовете", а в студиото се разнесе смях.



Водещият пък не пропусна да подчертае, че всеки ефир с Лили е печалба сам по себе си – и този път публиката бе напълно съгласна, пише "Блиц".