|Рапърът Устата: 30 литра няма да ми стигнат
"Така и не разбрах тези 30 литра за цялата година ли са, или за по-кратък период, защото за никъде няма да ми стигнат. Аз вече съм раздал половината на приятели и роднини, така че ще се наложи в края на месеца да варя отново".
Изпълнителят споделя, че традицията да вари собствена ракия е нещо, което му носи удоволствие и определено не планира да я спира.
Устата не остана без мнение и по една от най-нашумелите теми в страната - потопа, който засегна района на Свети Влас и Елените.
"Разбира се, че човешката намеса е виновна за случващото се. Къде ще строим - там, където най няма място. Не се съобразяват какво може да се случи с тези постройки след 20-30 години. Те строят за момента, за да е привлекателен продуктът, и не мислят за бъдещето. Треската за имоти в България ми е изключително трагична и смешна. Защо човек трябва да има толкова имоти, за да се карат после децата му за тях? Най-голямата вина носят местните власти, защото няма никакви рестрикции. Това, което се случи, е напълно основателна причина да съборят всичко там", коментира рапърът пред "България Днес".
Иван Динев е категоричен, че подобна трагедия не може да промени отношението на българите към опазването на природата.
"Колкото и да е тъжно, единственото, което може да окаже някаква промяна, е наказанието. Като не става с добро - става със справедливост. Най-трагичното е, че жителите в района нямат грам вина. Всички, които загубиха живота си в опита си да помогнат, не го заслужаваха. Ако искаме промяна, трябва сами да си я създадем, да повярваме във възмездието и да се обединим като общество. За съжаление с мирни протести нищо няма да се промени, народът трябва да накара властимащите да се страхуват, само така нещата ще придобият съвсем друг смисъл", споделя Устата.
