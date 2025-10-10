Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика

© Иван Динев, познат на публиката с артистичния си псевдоним Устата, е български певец и актьор. Роден е в село Трояново, област Стара Загора на 10 октомври 1977 г. От I до IV клас учи в математическа паралелка на II ОУ "П. Р. Славейков“. Завършва Математическата гимназия в Стара Загора през 1996 г. Бил е по-известен като Иван Рапа. Шампион е на България по брейк денс за 1992 г.



Устата започва своята музикална кариера като съоснавател на групата "XXL“ (заедно с Иво Малкия). За 2 години издават 2 албума: "Деградация“ (1995) и "Важен е размерът“ (1996).



През 1998 г. Устата се мести в София и работи с DJ Станчо и Lady B. Започва самостоятелна кариера с песента "Да не ми прилича на...“. Следват "Толкова си сладка“ и "Тръпна да те дръпна“ с Джон Калека. Истинската слава идва след успешните му дуети с Руши Видинлиев и Румънеца и Енчев. Сприятелява се с тях покрай съвместно турне и решават да запишат песента "От утре...“, след което основават продуцентска къща "Селект мюзик“ през 2004 г.



Устата се явява на конкурс за Евровизия с песента "Всички дрехи ми пречат“ и стига до финала.



През 2006 – 2007 г. се посвещава на 4 дуета със Софи Маринова. Двамата се появяват и като специални гости в национално турне на Слави Трифонов, след което Устата заявява, че ще се посвети на самостоятелната си кариера.



Устата се появява в "Нова песен неромантична“, български вариант на дуетната "My Way Back“ на Лора Владова и Светлозар Христов.



През 2004 г. Устата се появява на сцената за връчване на годишните награди на телевизия ММ с питон на врата. Следващата година се появява в "ролята“ на Хитлер.



В края на 2005 г. заснема клип, в който е в декор на Белия дом, а самият певец е президент на САЩ.



Актьорската му кариера започва с малка роля на рапър – бивш затворник в телевизионната продукция "Кафе пауза“ на Нова ТВ.



Честит 48-и рожден ден!