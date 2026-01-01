ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Проклятието на фамилията. Тя загуби тежката битка с рака, остави две деца и любовта на живота си
Внучката на Джон Кенеди и Джордж се срещат още като студенти в престижния Йейлски университет – тя изучава история, а той се занимава с медицина и е член на университетския отбор по гребане. Тяхната връзка бързо се задълбочава и се превръща във вечна споделеност.
На 9 септември 2017 г. те се женят в тесенс кръг, пред близки роднини и приятели. Без излишен шум и фалшив блясък. Само те двамата изправени пред погледа на любовта. Две сърца, които вълнуващо се сливат завинаги.
С течение на времето техният брак се утвърждава не само като красива любовна история, но и като истинско партньорство. Двойката има две деца – син, роден през 2022 г., и дъщеря, която се ражда през май 2024 г. Семейството води сравнително уединен живот, но редовно споделя близостта си и предаността си един към друг в лични разкази и интервюта.
Триумфите и предизвикателствата, пред които са се изправили заедно, затвърждават техния съюз. Когато Татяна се сблъсква с тежката диагноза остра миелоидна левкемия след раждането на второто им дете, Джордж се превръща в нейната неизменна опора. В есе за The New Yorker тя описва как съпругът ѝ не само се грижи за нея, но и поема много от тежките задачи, свързани с нейното лечение – разговаря с лекари и застрахователи, остава до нея в болничните стаи и подкрепя семейството, докато я обича и защитава в най-трудните моменти от живота им заедно.
Тази лична и трогателна признателност разкрива истинската дълбочина на техните отношения – не само като партньори, но и като съмишленици и приятели, споделящи както радостите, така и изпитанията на живота в името на чистата обич, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2833
|
|предишна страница [ 1/473 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
13:03 / 01.01.2026
Женско поле е име от миналото на емблематичен български град, на ...
08:30 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
08:20 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
07:15 / 01.01.2026
Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с ...
19:40 / 31.12.2025
Честито на Радина Боршош!
17:14 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS