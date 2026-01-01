ИЗПРАТИ НОВИНА
Проклятието на фамилията. Тя загуби тежката битка с рака, остави две деца и любовта на живота си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:08
Вълнуващата любовна история на Татяна Шлосбърг и Джордж Моран започва по време на университетските им години и прераства в партньорство, което остава в сърцата на мнозина като пример за връзка, основана на уважение, подкрепа и споделени ценности, свързващи ги последния дъх. Влюбват се докато все още търсят себе си, а намират своята половина за цял живот.

Внучката на Джон Кенеди и Джордж се срещат още като студенти в престижния Йейлски университет – тя изучава история, а той се занимава с медицина и е член на университетския отбор по гребане. Тяхната връзка бързо се задълбочава и се превръща във вечна споделеност.

На 9 септември 2017 г. те се женят в тесенс кръг, пред близки роднини и приятели. Без излишен шум и фалшив блясък. Само те двамата изправени пред погледа на любовта. Две сърца, които вълнуващо се сливат завинаги.

С течение на времето техният брак се утвърждава не само като красива любовна история, но и като истинско партньорство. Двойката има две деца – син, роден през 2022 г., и дъщеря, която се ражда през май 2024 г. Семейството води сравнително уединен живот, но редовно споделя близостта си и предаността си един към друг в лични разкази и интервюта.

Триумфите и предизвикателствата, пред които са се изправили заедно, затвърждават техния съюз. Когато Татяна се сблъсква с тежката диагноза остра миелоидна левкемия след раждането на второто им дете, Джордж се превръща в нейната неизменна опора. В есе за The New Yorker тя описва как съпругът ѝ не само се грижи за нея, но и поема много от тежките задачи, свързани с нейното лечение – разговаря с лекари и застрахователи, остава до нея в болничните стаи и подкрепя семейството, докато я обича и защитава в най-трудните моменти от живота им заедно. 

Тази лична и трогателна признателност разкрива истинската дълбочина на техните отношения – не само като партньори, но и като съмишленици и приятели, споделящи както радостите, така и изпитанията на живота в името на чистата обич, пише Ladyzone.


