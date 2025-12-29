ИЗПРАТИ НОВИНА
През януари ползваме две портмонета?
Автор: Десислава Томева 19:11Коментари (0)878
© Plovdiv24.bg
От 1 януари 2026 година България ще влезе в еврозоната. В продължение на един месец – до 31 януари 2026 г. включително – ще можем да плащаме и с левове, и с евро, като ресто ще ни се връща в евро, освен ако това е невъзможно поради липса на подходящи монети. 

Тази преходна фаза звучи удобно на теория, но на практика може да се окаже малък логистичен кошмар. Монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента много приличат на нашите стотинки, особено в бързината на едно пазаруване.

И тук идва една съвсем проста, но изключително практична идея, която ФОКУС с удоволствие споделя с вас, след обстойно проучване на въпроса. Идеята е – да използваме две отделни портмонета или поне две джобчета – едно за стотинки и едно за евроцентове. Съвет, който не просто звучи логично, а вече се е доказал на практика. В Хърватия, страната, която последно премина към еврото през 2023 година – много възрастни хора споделят, че именно това разделение на монетите им е помогнало най-много в първите седмици след промяната.

Хит на пазара са и портмонетата с много прегради, в това число и за монетите. Така всеки може да отдели еврото от лева и центовете от стотинките, което е неминуемо улеснение.

Разделното съхранение на двете валути ще ви спести време, грешки и главоболия. Може би е време да върнете в употреба онова старо портмоне от шкафа. Или да си купите ново – с две отделения и едно намерение: да не позволите на прехода към еврото да ви превърне в жертва на собствената ви разсеяност, съветва ФОКУС.


