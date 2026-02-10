ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преди около 6 години тя оцелява по чудо след тежка автомобилна катастрофа, но прави успешна актьорска кариера
Преди няколко месеца звездата от сериала "Под прикритие" и риалити формата "Сървайвър" се завърна от пътуване в Индия – страна, която я е разтърсила до дъното на душата. Сега Макавеева е поела още по-далеч към Мексико, където продължава своето търсене на нови хоризонти, култури и вътрешна хармония. Дестинациите, които блондинката избира, стават все по-отдалечени.
"Едно огромно благодаря за приятелите и уроците в най-извисената и най-изпадналата държава, която съм посещавала. Като че ли противоречието й ми напомни на тази, в която съм се родила, затова така се привързах към нея. Различна, дива, тъжна и така хармонична в същината си. Само да я обичаш и да я оставиш свободна", написа Снежана след завръщането си от Индия.
Актрисата публикува и снимки от пътешествието си без грим, както обича да се носи напоследък. С днешна дата тя е загърбила суетата и е поела по пътя на духовното – набляга на медитация, дихателни практики, йога.
Началото на това пробуждане обаче е поставено преди близо 2 години, по време на нейно пътуване до остров Бали. Тогава Снежана преживява тежък удар – загубата на своя домашен любимец, питбула Кари. За нея това не било просто куче, а най-близкият ѝ приятел и част от семейството.
"Изгубих най-верния си сърдечен спътник. Дълго време не ми стигаше въздухът, дори докато говоря. Допуснах стресът, болката и нервите да ме съборят и това доведе до сериозни проблеми със здравето", споделяла е Макавеева. Именно тогава тя се обръща към свят, който дотогава ѝ е бил далечен – този на духовните практики. "Кари завинаги ще остане част от мен, но успях да приема физическата ѝ липса и да продължа напред спокойна и уверена", признава актрисата. От този момент животът й се променя коренно. Сега тя изглежда смирена, вглъбена и съсредоточена върху вътрешния баланс. Пиянските изцепки и шумните нощи са останали в миналото.
Всъщност това не е първата метаморфоза в живота на Снежана. Още от тийнейджърските си години е бунтарка. Като модел пътува много – от Тайван до Италия, където животът й прави рязък завой. По време на престой в Милано, след бурна нощ, тя и компанията ѝ са арестувани за вандалски прояви. Следва тройна присъда за вандализъм, кражба и лъжесвидетелство, но поради непълнолетие актрисата се разминава със затвора и е депортирана в България. Именно това се оказва повратният момент, който я кара да поеме отговорност за живота си – завършва образованието си и е приета в НАТФИЗ от първия път.
Макавеева е родена в многодетно семейство с трима по-възрастни братя. "По-голямата част от детството ми мина в дядовата вила в село Чибаовци. И до днес обичам да съм сама – да паля огън, да чета, да медитирам. Харесва ми да съм отшелник", разказвала е тя.
Животът й обаче не минава без тежки изпитания. Преди около 6 години Макавеева оцелява по чудо след тежка автомобилна катастрофа. След инцидента за пореден път преосмисля ценностите си и решава да не се тормози за дреболии.
Около името й винаги са се носили слухове – за бурни връзки, нестандартен начин на живот и приключенски дух, който не признава граници. Танцувала е в балет "Сатен", играла е на театралната сцена и е оставила ярка следа с ролите си. Пътувала е много, особено в Азия, където се чувства като у дома си. Актрисата признава, че някога е мечтала до 25-годишна възраст да е омъжена и с деца, но съдбата я е отвела в друга посока, пише Hotarena.
