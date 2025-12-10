ЗАРЕЖДАНЕ...
|Познахте ли го, днес е един от най-големите ни таланти
На първия кадър певецът е заснет заедно със свой приятел в типичната обстановка на "геймърите", потопен в онова, което сам определя в поста си като "яко джиткане".
"Студенти…в "Матрицата", яко джиткане", шегува се Орлин, а към снимката добавя и история за това как неговият приятел го питал дали си е пуснал Питър Андре или просто приличал на него тогава. "Ама в студ и пек си беше весело , имахме и плочки", допълва още изпълнителят, който си спомня за безгрижните моменти от изминалите години.
Последователите му реагираха мигновено, а сред тях се открои и актрисата Силвия Петкова, която написа: "Страшни симпатяги! Прегръдки и за двама ви!".
Ретро "албумът" на Орлин включва и лятна снимка, направена край морето, на която виждаме "старото аз" на актьора. С третия кадър, Павлов се връща към друг любим спомен - пътешествие в чужбина, в компанията на добър приятел, на което двамата изглеждат също толкова щастливи, безгрижни и заредени с енергия.
Тази серия снимки напомня за едно отминало, но любимо време - ерата на компютърните клубове, дългите летни дни край морето, истинските приятелства и приключенията, които остават в сърцето, независимо колко години са изминали, пише actualno.
