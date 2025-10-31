ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Поп легенда оставя празен стол на всеки свой концерт, ето защо
Христов ще признае, че и до ден днешен не знае кой е изписал входа на блока му с неговото име... Ще разберем и как властта се е намесвала в албумите му и за кого оставя празен стол на всеки свой концерт. Певецът ще разкрие как поддържа форма и защо не пази гласа си, а избира да живее бохемски.
В рубрика "Моето ново Аз“ ще се запознаем с една отчаяна майка от Карнобат. Атанаска има три деца, но когато най-малкото е на 9 месеца, тя усеща, че нещо със сина ѝ не е наред. Той започва да я гледа в очите и гласът му се променя. Днес Златомир е на 9 години, не говори и е развил автоагресия.
Въпреки всички трудности в живота на Атанаска, лекарите на "Моето ново Аз“ ще направят всичко възможно, за да върнат усмивката на измъченото ѝ лице.
Рубриката "Топ 10“ ще се превърне в забележително и ексцентрично модно ревю. От Филип Буков зрителите на bTV предстои да разберат кои са десетте най-впечатляващи и необичайни стайлинг решения на българските звезди…
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2023
|предишна страница [ 1/338 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел...
19:21 / 30.10.2025
Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
14:46 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
14:27 / 30.10.2025
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
12:54 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS