Помириха се, вече са приятелки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50
©
Бони и Софи Маринова са се помирили трайно, стана ясно тези дни, и даже пак се наричат "сестричко“. До не толкова отдавна певиците даже не се поздравяваха и съвсем не изглеждаше, че има начин да се сдобрят. Двете гласовити ромки обаче намериха път една към друга още през миналия декември. 

Тогава Софи изненадващо се появи на рождения ден на Бони. Двете пяха, прегръщаха се и се вричаха в обич и вярност, сякаш никога не е имало обида и напрежение помежду им. Софи беше неотлъчно до колежката си и на този 12 декември, когато Бони празнува 52-рия си рожден ден. Двете пяха и в дует за радост на всички гости.

Тържеството беше шумно, но в тесен кръг. "Както обичам“, обясни Бони. Тя събра колеги и приятели, сред които бяха още Тони Стораро, Илиян и Джони. Дъщеря й Миа-Михаела също присъстваше. Тя дойде с гаджето си. "Празнувахме до сутринта“, похвали се рожденичката, която спала само 3 часа, след което тръгнала на път за участие.

По-рано певицата от Сливен върна жеста на колежката си и на свой ред засвидетелства топлите си чувства. Бони присъства на един от концертите на Софи в зала "Арена 8888“, като навръх 50-тия й юбилей на 5 декември й поднесе оригинален подарък. Изпълнителката на "Клада от страст“ й подари вратовръзка от Япония, обсипана с камъни "Сваровски“, както и ваучер за костюм, ушит по индивидуални мерки и с инициалите на Софи.

Певиците са приятелки от 20 години. Споделяли си и си помагали за всичко. Бони даже е казвала, че се е случвало да си даде последните пари на Софи, защото имала нужда. "Детето ми е учило за двама“, казвала е още изпълнителката на "Клада от страст“. Дъщеря й Михаела помагала много на Лоренцо, синът на Софи, в училище. Когато пък той бил малък, Бони неведнъж отменяла приятелката си в грижите за него.

Въпреки силната си дружба, певиците допуснали напрежение помежду си, което стана достояние на всички миналата година, когато празнуваха Василица. Тогава се появи клипче от тържество, в което Софи пее, а Бони е седнала край маса с приятели, сред които е Наталия Гуркова – "Мис България“ за 1998г. Когато гласовитата певица ги поздрави, Бони дори не вдигна глава, за да я погледне. Видимо сърдита, тя си гледаше в телефона и само махна с ръка, като че й е досадно. По-късно Бони обясни, че жестът й не бил към Софи, а към познат, който точно тогава застанал до нея и викал името й. Въпреки това, певицата не скри, че е сърдита на колежката си. "Ако действително Софи е имала нужда да ме види, би могла да пристъпи още две крачки и да каже: "Абе, Бонче, гледаш си в телефона. Как си?“, заяви Бони. В такъв случай Софи явно е трябвало да прекъсне песента си, извинявайки се на всички гости, за да поговори с дружката си.

Така и не стана ясно защо Бони беше сърдита на Софи. Първата обаче категорично е отричала слуха, че завижда на колежката си. През пролетта на миналата година Бони изрази надежда, че със Софи ще си изяснят отношенията и пак ще са приятелки. "Ако не се е самозабравила, че сме приятелки и колежки, даже като сестри, може да ми звънне да изчистим нещата, въпреки че аз не съм ги причинила. Тя много добре знае…“, коментирала е Бони загадъчно. Дали Софи е направила първата крачка, не е ясно. Важното е, че двете пак са приятелки, заедно са на празници и се наричат "сестричке“.


