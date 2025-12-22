ЗАРЕЖДАНЕ...
|Помириха се, вече са приятелки
Тогава Софи изненадващо се появи на рождения ден на Бони. Двете пяха, прегръщаха се и се вричаха в обич и вярност, сякаш никога не е имало обида и напрежение помежду им. Софи беше неотлъчно до колежката си и на този 12 декември, когато Бони празнува 52-рия си рожден ден. Двете пяха и в дует за радост на всички гости.
Тържеството беше шумно, но в тесен кръг. "Както обичам“, обясни Бони. Тя събра колеги и приятели, сред които бяха още Тони Стораро, Илиян и Джони. Дъщеря й Миа-Михаела също присъстваше. Тя дойде с гаджето си. "Празнувахме до сутринта“, похвали се рожденичката, която спала само 3 часа, след което тръгнала на път за участие.
По-рано певицата от Сливен върна жеста на колежката си и на свой ред засвидетелства топлите си чувства. Бони присъства на един от концертите на Софи в зала "Арена 8888“, като навръх 50-тия й юбилей на 5 декември й поднесе оригинален подарък. Изпълнителката на "Клада от страст“ й подари вратовръзка от Япония, обсипана с камъни "Сваровски“, както и ваучер за костюм, ушит по индивидуални мерки и с инициалите на Софи.
Певиците са приятелки от 20 години. Споделяли си и си помагали за всичко. Бони даже е казвала, че се е случвало да си даде последните пари на Софи, защото имала нужда. "Детето ми е учило за двама“, казвала е още изпълнителката на "Клада от страст“. Дъщеря й Михаела помагала много на Лоренцо, синът на Софи, в училище. Когато пък той бил малък, Бони неведнъж отменяла приятелката си в грижите за него.
Въпреки силната си дружба, певиците допуснали напрежение помежду си, което стана достояние на всички миналата година, когато празнуваха Василица. Тогава се появи клипче от тържество, в което Софи пее, а Бони е седнала край маса с приятели, сред които е Наталия Гуркова – "Мис България“ за 1998г. Когато гласовитата певица ги поздрави, Бони дори не вдигна глава, за да я погледне. Видимо сърдита, тя си гледаше в телефона и само махна с ръка, като че й е досадно. По-късно Бони обясни, че жестът й не бил към Софи, а към познат, който точно тогава застанал до нея и викал името й. Въпреки това, певицата не скри, че е сърдита на колежката си. "Ако действително Софи е имала нужда да ме види, би могла да пристъпи още две крачки и да каже: "Абе, Бонче, гледаш си в телефона. Как си?“, заяви Бони. В такъв случай Софи явно е трябвало да прекъсне песента си, извинявайки се на всички гости, за да поговори с дружката си.
Така и не стана ясно защо Бони беше сърдита на Софи. Първата обаче категорично е отричала слуха, че завижда на колежката си. През пролетта на миналата година Бони изрази надежда, че със Софи ще си изяснят отношенията и пак ще са приятелки. "Ако не се е самозабравила, че сме приятелки и колежки, даже като сестри, може да ми звънне да изчистим нещата, въпреки че аз не съм ги причинила. Тя много добре знае…“, коментирала е Бони загадъчно. Дали Софи е направила първата крачка, не е ясно. Важното е, че двете пак са приятелки, заедно са на празници и се наричат "сестричке“.
