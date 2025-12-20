ЗАРЕЖДАНЕ...
|Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
Ето какво кометира Кошко:
“Във връзка със заявената позиция на Народния театър по друг обществен въпрос към Министерството на културата, бих искала да добавя и едно лично обръщение — от позицията на актриса на хонорар.
Уважаеми представители на медиите,
Пиша това писмо като гост-актриса в Народния театър, но и като човек, който вече втори месец чака заплащане за труда си.
Към днешна дата аз и много мои колеги все още не сме получили хонорарите си за месец октомври. В същото време вече настъпва моментът, в който би трябвало да бъде изплатен и хонорарът за ноември. Това не е въпрос на неудобство. Това е въпрос на оцеляване.
Министърът на културата заяви, че средствата, отделени за култура в началото на годината, са изчерпани. В момента страната е без редовно правителство и не се очертава скоро да има приет бюджет. На практика това означава, че артисти могат да останат без доходи с месеци — без яснота кога и дали ще получат заплащане за вече извършена работа.
Искам ясно да подчертая: този текст не е насочен срещу Народния театър. Институцията и хората в нея работят в рамките на обстоятелства, които не зависят от тях. Проблемът е системен и засяга цялото културно съсловие.
Защо трудът на артистите отново се оказва разменна монета в политическа и бюджетна криза? Защо културата винаги е първата сфера, в която "няма пари“, въпреки че се очаква да продължава да произвежда съдържание, престиж и национално самочувствие?
Зад всяко представление стоят хора с реални разходи — наеми, сметки, семейства.
Аплодисментите не плащат ток. Признанието не замества хонорара. Артистите не могат да живеят в постоянна несигурност.
Обръщам се към вас с призив да дадете гласност и на тази ситуация. Не като сензация, а като сериозен обществен въпрос: как една държава третира хората, които създават нейната култура.
Мълчанието по този въпрос означава съгласие."
