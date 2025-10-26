ИЗПРАТИ НОВИНА
Показаха се заедно публично
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:37
©
Светът на шоубизнеса и политиката е разтърсен от една неочаквана и изключително гореща новина! Поп звездата Кейти Пери и бившият министър-председател на Канада Джъстин Трюдо направиха своята първа официална публична изява като двойка.

След месеци на спекулации и тайни срещи, 41-годишната изпълнителка на хита "Dark Horse“ и 53-годишният политик потвърдиха слуховете за връзката си. Двамата пристигнаха заедно на звездно събитие, за да отбележат рождения ден на певицата.

 

"Те имат лека връзка. Тя го намира за привлекателен. Той е много уважителен“, разказва източник пред People.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха своя дебют като двойка в края на октомври 2025 г., като посетиха легендарно кабаретно шоу в Crazy Horse Paris. А поводът? 41-вият рожден ден на поп иконата.

Според информация на TMZ, двойката е била заснета да излиза от театъра, държейки се за ръце и усмихвайки се – недвусмислено доказателство, че любовта им е във вихъра си. За своята романтична вечер в Париж, Пери е избрала яркочервена рокля, докато Трюдо е заложил на елегантен, но небрежен изцяло черен ансамбъл.

Слуховете за романтичните отношения между звездата и бившия премиер тръгнаха още през лятото на 025 г., когато двамата бяха забелязани на среща в Монреал, Канада. По това време и двамата бяха наскоро излезли от дълги връзки – Кейти Пери се беше разделила с годеника си Орландо Блум през юни, а Джъстин Трюдо се беше разделил със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след 18 години брак. 

Източник, близък до двойката, разкрива пред списание People, че Трюдо активно е "преследвал“ номинираната за "Грами“ изпълнителка.

"Той дори летя до Калифорния, за да я види по време на пауза от турнето й“, обяснява източникът.

В момента Кейти Пери е в разгара на своето световно турне "Lifetimes“ в подкрепа на последния си албум "143“. Въпреки натоварения си график и пътуванията, които започнаха през април в Мексико Сити и продължават по целия свят, изглежда, че тя винаги намира време за новата си любов.

Припомняме, че по време на свое изпълнение в Лондон, Пери още повече разпали слуховете като попита публиката: "Чухте, че съм сама? Това е интересно“. А истината е, че явно вече не е!


Зареждане! Моля, изчакайте ...

