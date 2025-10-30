ЗАРЕЖДАНЕ...
|Похотлив крал имал тайна връзка в принцеса Даяна?
Сред най-шокиращите признания на Хуан Карлос е отричането му да е имал каквито и да е по-близки отношения с покойната принцеса Даяна.
Отдавна се носят слухове, че испанският крал е съблазнил принцесата в двореца Маривент в Палма де Майорка, където тогавашният принц Чарлз и Даяна прекарват три последователни лета със синовете си – принцовете Уилям и Хари. Става дума за периода между 1986 и 1988 г.
В новата книга Хуан Карлос не само отрича предполагаемата афера, но дори описва Даяна, която почина през 1997 г., като "студена, мълчалива и дистанцирана жена – с изключение на случаите, когато наоколо имаше папараци“.
Въпреки това, оказва се, във всеки слух има доза истина - биографът на Даяна Андрю Мортън цитира принцесата в книгата си "Дамите на Испания“, издадена още през 2013 г. Даяна определяла Хуан Карлос като "много похотлив мъж“. И е казвала още, че се е чувствала неудобно, когато е оставала сама с него в стая, макар и "никога нищо да не се е случило.“
Бившият испански крал все още е женен за съпругата кралица София. Двамата са заедно от 63 години, въпреки че живеят разделени от доста време. Хуан Карлос живее в самоналожено изгнание в Обединените арабски емирства, докато София е остава в Испания, където продължава благотворителната си дейност и подкрепя своя син – крал Фелипе и семейството му.
Именно извънбрачните връзки на Хуан Карлос, включително с германската принцеса Корина Сайн-Витгенщайн, допринесоха за упадъка на репутацията му. И въпреки че е признат на международната сцена за ролята си в прехода на Испания от диктатура към демокрация през 70-те години на миналия век, серията от скандали сериозно накърни публичния му имидж и доведе до абдикацията му.
През 2020 г. Хуан Карлос се премести в Абу Даби след като финансовите му дела бяха поставени под разследване от Върховния съд на Испания. Но срещу него така и не бяха повдигнати обвинения.
