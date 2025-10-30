ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Похотлив крал имал тайна връзка в принцеса Даяна?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:47Коментари (0)562
©
Испанският крал Хуан Карлос I, който доброволно се отказа от престола през 2014 г., обяви, че след броени дни издава мемоарна книга. Озаглавена "Мемоарите на Хуан Карлос I от Испания“ и написана с помощта на френската журналистка Лоранс Дебре, книгата разкрива пикантни моменти от живота на кралската особа.

Сред най-шокиращите признания на Хуан Карлос е отричането му да е имал каквито и да е по-близки отношения с покойната принцеса Даяна.

Отдавна се носят слухове, че испанският крал е съблазнил принцесата в двореца Маривент в Палма де Майорка, където тогавашният принц Чарлз и Даяна прекарват три последователни лета със синовете си – принцовете Уилям и Хари. Става дума за периода между 1986 и 1988 г.

 

В новата книга Хуан Карлос не само отрича предполагаемата афера, но дори описва Даяна, която почина през 1997 г., като "студена, мълчалива и дистанцирана жена – с изключение на случаите, когато наоколо имаше папараци“.

Въпреки това, оказва се, във всеки слух има доза истина - биографът на Даяна Андрю Мортън цитира принцесата в книгата си "Дамите на Испания“, издадена още през 2013 г. Даяна определяла Хуан Карлос като "много похотлив мъж“. И е казвала още, че се е чувствала неудобно, когато е оставала сама с него в стая, макар и "никога нищо да не се е случило.“

Бившият испански крал все още е женен за съпругата кралица София. Двамата са заедно от 63 години, въпреки че живеят разделени от доста време. Хуан Карлос живее в самоналожено изгнание в Обединените арабски емирства, докато София е остава в Испания, където продължава благотворителната си дейност и подкрепя своя син – крал Фелипе и семейството му.

Именно извънбрачните връзки на Хуан Карлос, включително с германската принцеса Корина Сайн-Витгенщайн, допринесоха за упадъка на репутацията му. И въпреки че е признат на международната сцена за ролята си в прехода на Испания от диктатура към демокрация през 70-те години на миналия век, серията от скандали сериозно накърни публичния му имидж и доведе до абдикацията му.

През 2020 г. Хуан Карлос се премести в Абу Даби след като финансовите му дела бяха поставени под разследване от Върховния съд на Испания. Но срещу него така и не бяха повдигнати обвинения.


Още по темата: общо новини по темата: 2012
30.10.2025 Още три участнички влизат в истинския "Ерген"
29.10.2025 Еротична драма е в основата на тяхната раздяла
29.10.2025 Стар навик разклаща брака на Джордж Клуни
29.10.2025 Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
29.10.2025 Невероятно представяне на учителка в "Стани богат"
29.10.2025 Дъщерята на Ева Кикерезова й праща заплашителни бележки
предишна страница [ 1/336 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Празник е! Имен ден имат българи с много интересни имена
08:12 / 30.10.2025
Три торнада бяха забелязани в Черно море
15:59 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по витрините, чес...
15:02 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: