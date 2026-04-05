На ски за Великден не е типично. Но тази година ситуацията е необичайна — условията в ски курортите са едни от най-добрите за април от години насам, а прогнозата за празниците в равнините е откровено лоша. Докато в Пловдив се очакват дъжд и студ, горе в Родопите е останал сняг — и пистите работят до последния ден.

Пампорово — отворен до Великден включително

Пампорово АД потвърдиха за Plovdiv24.bg: ски зона Пампорово работи до 12 април включително - а това е именно Великден. През тази седмица на курорта паднаха над 50 сантиметра нов сняг в по-високите части. Към момента са отворени 13 писти и 7 лифта, а снежната покривка позволява ски при условия, каквито рядко се виждат в началото на април.

Не само Пампорово е в добра форма. Навсякъде из планинските курорти в страната тази седмица падна сняг в по-високите части, а условията за зимни спортове се определят като отлични за сезона. Рядко се случва Великден и ски писти да съвпадат по календар.

Лошото великденско време е добра новина за пистите

Прогнозата на НИМХ за великденските дни не е окуражаваща за планиращите почивка в равнините. Средиземноморски циклон обръща напълно първоначалните прогнози — около Великден вятърът ще се ориентира от изток, очакват се облачност и значителни валежи от дъжд, а максималните температури ще са между 3° и 8°. Тъй наречените "слънчеви и топли великденски празници", обещавани по-рано от синоптиците, вероятно няма да се случат в низините.

В планината обаче студеният въздух означава едно: вместо дъжд — сняг. Условията в Пампорово на Великден може да се окажат по-добри от тези в Пловдив.

Как се отпразнува Великден в Пампорово

Ски за Великден звучи нетрадиционно, но всъщност не е нужно да излизате от курорта, за да отпразнувате подобаващо. В самото сърце на Пампорово се намира храм "Успение Богородично" — действащ православен храм, построен изцяло с дарения. Великденските богослужения в него се провеждат редовно, като в тях участват свещеници от Смолянска духовна околия. За пловдивчани, избрали да прекарат Великден на писта, тук е естественото място да запалят свещ и да отпразнуват заедно с останалите гости на курорта.

За тези с желание да се разходят, на 40 километра от курорта се намира Бачковският манастир "Успение Богородично" — вторият по големина в България, основан през 1083 година. Точно на втория ден на Великден монасите пренасят чудотворната икона на Света Богородица в литийно шествие — многовековна традиция, към която всяка година се стичат поклонници от цялата страна. На 15 минути пеша от него е и Бачковският водопад, особено пълноводен в края на пролетта.

По пътя от Пловдив за курорта се минава покрай Асеновата крепост, а малко по-нататък — покрай началото на родопските завои. Кулата Снежанка на връх Снежанка (1926 м) предлага панорамно кафене с гледка към Родопи, Пирин и Рила едновременно. Архитектурният резерват Широка лъка и село Гела, родното място на Орфей според легендата, са на около 20 километра.

Тази година Великден и ски пистите съвпадат за последен път. На 13 април курортът затваря до следващия зимен сезон.

