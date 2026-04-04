Сбъднаха се прогнозите на синоптиците и над Пловдив заваля дъжд в днешния следобед. Добрата новина обаче е, че от утре започва период на топло и сухо време, което според НИМХ ще продължи няколко дни.

През нощта ще започне разкъсване и намаление на облачността. Все още на отделни места в планинските и югоизточните райони ще има превалявания от дъжд. Вятърът в повечето места ще стихне. Сутринта в низините и около водните басейни ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°.

Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и временно умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 18° и 23°. Във вторник и сряда, с усилване на вятъра от север-северозапад, ще нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи, слаби валежи от дъжд ще има само на отделни места, главно в Източна България. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще се понижат значително, в сряда максималните ще са между 12° и 17°.

През следващите дни застудяването ще продължи. Облачността ще бъде предимно значителна, валежи ще има на повече места в страната, а с понижението на температурите в отделни северни и планински райони ще превали и сняг. В четвъртък ще остане ветровито, в петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток.

В събота, с преминаването на средиземноморски циклон вятърът ще се ориентира от изток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд. Има повишена вероятност да са значителни по количество. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 3° и 8°.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че първоначалните прогнози на синоптиците предвиждаха слънчево и топло време за великденските празници.