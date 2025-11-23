ЗАРЕЖДАНЕ...
|Папи Ханс с жест към Деси Слава
Алфа
"Колкото и да се старая да избягвам всякакви риалити формати, дори аз не успях да се опазя от информацията, че тези дни масово от предаванията се изгонват участници заради упражнено насилие.
Ако приемем, че съвременните риалити формати са малка симулация на нашата държава – не мога да не се притесня от факта, че поведението на сериозен процент от мъжете в тях крещи "ДОМАШЕН НАСИЛНИК“. Това крещи поведението им.
Те не биха се изказали така за себе си. Те крещят: "Аз съм алфа мъжкар“. И понеже темата за домашното насилие не бива да е актуална само когато някой пострада или почине, тази година написах песен по въпроса. От гледната точка на баща (какъвто не съм), който слуша историята на дъщеря си за... перфектния мъж, когото е срещнала“, разказа роденият като Константин Трендафилов изпълнител.
Капан
Парчето е щяло да бъде част от новия му албум, но решил да я дари за каузата. "Махнах гласа си от нея, за да бъде изпята от някого, който познава една от формите на домашното насилие от първа ръка - Деси Слава. Защо го направих? Защото за жалост нямам силата да спра връзки с насилие. Нямам и начин да разубедя мъже да използват агресия в дома си. Но мога да напомня на млади момичета, които още не са попаднали в капана на насилниците, да внимават. Всеки иска лошо момче… докато не попадне наистина на такова. Всеки иска "мъжкар". Но мъжкарите са мъже, които спазват правилата, действат според морални принципи и държат на думата си. И никога, абсолютно никога, не се наричат сами "мъжкари“, обяснява още Папи Ханс, пишат от "Телеграф".
