Нова драма и криза в семейството на Симеон Сакскобургготски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:33
©
Най-малкият син на Симеон Сакскобургготски - Константин Асен, се е разделил с жена си Мария Гарсия де ла Расия и Гордасар. Двамата от месеци живеят в отделни жилища. Това съобщава испанският светски сайт "Ванитатис", който е част от групата, издаваща и реномирания вестник "Ел Паис".

Слухове в този стил обикаляха из мадридските салони и бяха публикувани в различни медии още миналата година, но тогава все още нищо не беше сигурно. В момента обаче според "Ванитатис" двамата съпрузи, макар и вече всеки от тях да е сингъл, са останали добри приятели.

 

Те винаги са странели от светлините на прожекторите и са се появявали на светски събития само по специални поводи. Не са били толкова често обсъждани, колкото други две от децата на царя - княгиня Калина или княз Кирил. Константин Асен и Мария са предпочитали да са съвсем дискретни за личния си живот. И сега не изневеряват на типичния си маниер.

Репортер на "Ванитатис" е попитал княз Константин Асен Видински за раздялата с жена му на церемонията за второто издание на наградите Influencia Hispana ("Испанското влияние"). Финансистът е отговорил лаконично: "Беше трудна година, няма много какво да коментирам, защото разделите не са лесни". Синът на Симеон Сакскобургготски е бил лаконичен: "Вземаме си почивка".

Добавил е, че въпреки всичко с Мария Гарсия де ла Расия имат фантастична връзка, че се чувства горд с нея като майка на децата му и със самите тях.

Това, което подчертават испанските медии, е, че раздялата между съпрузите не се дължи на скандали или извънбрачни връзки. Според публикациите по-скоро причината е в умората от цели 31 години съвместен живот. Отдалечаването им един от друг е станало особено очебийно, след като близнаците Умберто и София са напуснали семейното гнездо и са поели по своя път. Младият княз живее в Лондон, а сестра му - в Париж. Младежите са родени през 1999 г.

Близнаците също като родителите си не обичат медийното внимание и странят от бляскавите събития и светлините на прожекторите. Появяват се само на семейни сбирки, както беше през юни на 88-ия рожден ден на дядо им Симеон в двореца "Врана".

Константин Асен Видински и Мария Гарсия де ла Расия и Гордасар се женят на 7 юли 1994 г. в църквата "Света Варвара" в Мадрид. Кумове са бащата на булката Алваро Гарсия де ла Расила и майката на младоженеца - Маргарита Гомес Асебо. Заради произхода и историята на семейството му Мария е трябвало да съчетае тоалета си с българските традиции. Роклята ѝ ушива испанската модна дизайнерка Чус Басалдуа. Но главата ѝ е украсена с диадемата на прапрабабата на Симеон Сакскобургготски Мария Амалия Френска, родена като принцеса на Неапол, станала кралица на Франция.

 

На сватбата на видинските князе присъства и настоящият крал на Испания, тогава принц на Астурия - Фелипе VI. 10 години по-късно (през 2004 г.) Константин Асен Видински и съпругата му ще кумуват на испанския монарх и неговата избраница Летисия.

Връзките между двете семейства са много трайни и от дълги години. В началото е приятелството на бащите им - предишния крал Хуан Карлос и цар Симеон II. Били са близки до такава степен, че вторият син на Сакскобургготски - княз Кирил, е живял известно време в двореца "Сарсуела". Той е резиденция на монарха на Испания, в която има и работни кабинети. Построена е през XVII век. Намира се в северозападните покрайнини на столицата, в подножието на планината Ел Пардо. Малко по-скромна е от официалния Кралски дворец в центъра на Мадрид, който се използва само по официални поводи.

През лятото Кирил и Константин Асен са били канени да прекарват част от летата си и в друг кралски замък - "Маривент" в Палма де Майорка, разказват испанските медии. Там са се сприятелили с бъдещия крал Фелипе VI. Най-близък с него е Константин Асен. 

Пред сп. "Венити феър" Симеон Сакскобургготски обяснява приятелството на синовете си с принца на Астурия по следния начин: "Дон Хуан Карлос и доня София искаха той да расте с млади хора на неговата възраст, момчета (освен сестрите му). Сега Дон Фелипе е по-близък със сина ми Константин, който е на същата възраст, само с 1 месец разлика, отколкото с Кирил, който замина за САЩ много рано, а след това за Лондон. Но да, всички те са приятели, защото са на една и съща възраст и имат тези родители".

Младите аристократи заздравяват връзката си и като стават роднини. Фелипе, който тогава е все още престолонаследник, е кръстник на близначката София, а баща ѝ - на инфантата на Испания, която носи същото име (кръстена е на баба си).

Преди да се случи всичко това, Константин Асен завършва бизнес администрация в модернистичния северен испански град Комилас, а след това прави магистратура в Колумбийския университет в САЩ. Кариерата му е подобна на тази на брат му Кирил. Биографията му е пълна с имената на известни банкови, бизнес и финансови компании, за които е работил. Бил е в екипите на "Лемън брадърс", Банка "Сантандер", Банка "Ротшилд", "Барклис" и FTI Consulting. Тази година се е присъединил към инвестиционния фонд Apollo.

Съпругата му Мария пък е работила в протоколния отдел на американското посолство в Мадрид.

Тяхната раздяла идва една година след като дъщерята на княз Кирил - Мафалда, обяви официално развода си с Марк Абуслейман, син на бивш ливански министър. Двамата запазиха приятелските си отношения, но връзката от разстояние се оказа трудна - тя развива музикалната си кариера в Мадрид, а той е вицепрезидент на инвестиционна фирма в Ню Йорк.

Родителите на талантливата царска внучка също поеха по различни пътища. Преди 14 години Кирил и Росарио Надал оповестиха, че вече не са заедно.

Втора сватба вдигна и първата снаха на царя и доня Маргарита - Мириам де Унгрия. Тя е жена на първородния им син Кардам, който загина след 8 години в кома заради катастрофа. 7 години след кончината на съпруга си княгинята се омъжи за принц Гази бин Мохамед, първи братовчед на краля на Йордания. Сакскобургготски има специално приятелство с йорданското монархическо семейство.

Само 2 от децата на бившия български премиер запазват стабилни в браковете си. Калина и Китин Муньос имат много силна връзка вече повече от 23 години. Брат ѝ княз Кубрат, който е лекар, също живее щастливо със съпругата си Карла Мария да ла Соледад Ройо-Вилянова вече 32 години. Но най-дълъг и неразрушим е съюзът между царя и царицата.

По този повод Кирил заявява в интервю, че им се възхищава като двойка, защото винаги са действали като екип. Те са съпрузи вече повече от 63 г. Когато са питали Симеон каква е тайната на дългия и щастлив брак, той споделя, че тя се крие в уважението, търпението и споделените ценности, пише "24 часа". 

Пред в. "Пари мач" казва, че дългогодишният му брак е устоял на времето благодарение на взаимното разбиране и способността да се поставяш на мястото на другия. Семейството за него е "пристанище", което дава стабилност в бурните времена, и че именно това е било неговата опора през годините на изгнание и политически предизвикателства.


предишна страница [ 1/313 ] следващата страница






