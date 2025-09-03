Нешка Робева: Дъртаци от всички страни, обединявайте се

© "Имам сериозни притеснения за въвеждането на еврото. Факт е, че управниците не отчитат истината. Всички виждаме каква е инфлацията, какъв е растежът на цените, какво ни очаква с либерализацията на електрическия ток. В момента Европейският съюз се намира в ситуация, в която трябва да отделя безумни средства за въоръжаване, които, разбира се, ще се отнемат от социалната сфера. Смяната на лева с евро най-силно ще удари пенсионерите и тези, които разчитат на социалната помощ. Най-бедните. Няма никаква логика да дойдат у нас инвеститори – че те не са дошли досега, а не са дошли, защото много добре знаят каква е ситуацията в България – че корупцията цъфти. Единственото нещо, което "преуспява“ у нас, е корупцията! Европейският съюз с радост приема корумпирани държави, защото те са послушни. ЕС подкрепя корупцията и прави всичко възможно да я развива“. Това сподели легендарната треньорка Нешка Робева по повод въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.



"Всичко, което в момента се прави, е, за да се убеди народът, че ние ще влезем в "клуба на богатите“. И какво като влезем? Най-бедната държава и след Украйна най-корумпираната? Какво като влезем в клуба на богатите? Глупости. На една софра ще седне бедният и богатият ли, айде бе...“, възмущава се желязната лейди на художествената гимнастика и допълва:



"Един пример трябва да дадат на хората, на човечеството. Поне един такъв пример, когато богатият е допуснал на трапезата си бедния. Ще бъде най-тежко за пенсионерите, но те дори гледат как да ги затриват. Пенсионерите не са им нужни. "Какво може да даде пенсионерът“ – си мислят те. Той може да даде мнение, да даде съвет – на базата на многогодишния си житейски опит и знанията, които е придобил. Но тях това не ги интересува. Те са многознайковци, които не се интересуват от България. Ще си свършат работата, а след това със самолета и на острова. На Европейския съюз му трябват свежи пари. А какво ще правим ние след това, не ги интересува. Правителството бързо ще се смени в момента, в който влезем в еврозоната. Ще подадат оставка, а другите ще кажат: "Ама ние не бяхме, не сме виновни“. Ще кажат същото, което казва Тръмп: "Ако бях аз, нямаше да има война“. Пак щеше да има и пак щеше да е същото.



Избираме нечестни хора, без морал. Това, на което ние казваме свян, те не знаят какво означава. Аз съм сигурна даже, че използват преводачи за думата "свян“.



На въпроса ще успее ли държавата да се справи със спекулата и космическите цени в магазините, Робева отговаря: "Ние нямаме държава, която да се справи със спекулата. В така наречената ни държава администрацията се храни точно подкрепяйки тези спекуланти, които не се отчитат пред никой държавен служител, те крият данъци, те крадат, всичко лошо, което могат да правят, го правят. Но ние сме си избирали управниците и няма какво да ги обвиняваме. И продължаваме да ги избираме. Продължаваме да им даваме сила, да им даваме властта в ръцете. Ако някой застане и каже: "Изберете ме, аз говоря истината!“ – никой няма да го избере. Всички избират тези, които лъжат. Народът обича да го лъжат. Не само нашият народ“, сподели Нешка и побърза да се върне на темата с еврото.



"На прага на една война ние сменяме валутата. За какво? Да, ще дойдат някакви пари, които веднага ще се откраднат. Ще се освободи някакъв резерв, който вече е разпределен. И въпросът е кой ще налапа повече. А пенсионерите? Близо 1 милион живеят с минимална пенсия, никой не мисли за тях. Ако имахме държава, която уважава възрастните хора, която се нуждае от тяхното мнение, а не от техните физически сили... Защото какво прави тая държава? Гледа как да умори пенсионерите. Но ако имахме държава – има толкова здрави изоставени сгради, които могат да се ремонтират, да се направят домове, да се обединят. В тези домове на пенсионерите може да се даде малко земя и те сами ще произвеждат за себе си. Защото какво му трябва на един пенсионер? Ето аз например тук, на село, гледам една градина. Почти съм на 80. Да, има много хора, които на 80 не са способни. Но аз гледам тая градина и раздавам. И виждам колко много може да се произведе от едно малко парче земя“, разказва треньорката, която от години живее в къщата си в село Трудовец, където намира спокойствие и уют.



"Въпреки че градината ми е малка, в нея има много неща. Имам домати, чушки, не обичам патладжан, но го произвеждам. Зимата имах спанак, носих в залата, защото и спанак не обичам. Имам и дини, и пъпеши – 9 дини растат в момента. Имам и лозички, които сега се уча как да гледам. Правя експерименти. Насадих и зеле, и карфиол. Зелето загина, защото беше много горещо. Карфиол не знам дали ще произведа. Имам всички подправки“, доволна е треньорката.



Според нея всичко е въпрос на желание и отговорност: "Ако управниците имат отговорност към своите родители, към пенсионерите – вижте колко пустеещи села има. Колко му е нужно на пенсионера?“.



"Живеем в една световна лъжа. Светът е полудял. И всичко, което ние, възрастните, сме натрупали като знания и опит, произвежда една тежка тъга и въпроса: Защо е било всичко? Защо го правихме? С колко вяра, с колко надежда сме работили? И сме мислили, че за децата ни ще бъде по-добре? Кое е по-добре? Научихме ги да не работят. Търсят дрогата, алкохола, цигарите. Те бягат от физическо усилие. Те се превръщат в биороботи и с гаранционен срок – четиридесет години. И това е целта“, казва Нешка.



Самата тя споделя, че е доволна, че е успяла да си създаде красота и уют във вилата си и гледа на растенията си като на деца: "Седя си в градината. Тук съм заобиколена с наистина невероятна красота. Растението е като детето, като човека. То пониква, но е много трудно да се съхрани. Да сложиш семенце, да го запазиш да поникне, да го подкрепяш, да израсне, да даде плод, който да те храни.



Почивам си и разсъждавам, че би трябвало, ако не държавата, поне общините, поне определени групи хора да се обединят, за да направят това за възрастните, защото те са мъдростта на човечеството. Има една прекрасна приказка, която вече не се учи. В нея се разказва за години сухи, неплодородни, когато изчезва житото, няма какво да засеят. Тогава управата заповядала да избият всички възрастни хора, защото пречат. Един обаче скрил баща си, а той, когато разбира за какво става въпрос, казва:



"Разровете мравуняците. Там ще намерите скрито жито“. Това е мъдростта на възрастния – той може да не е завършил Оксфорд и Харвард, но той знае, той има опита, натрупал е знание. Просто всички възрастни хора трябва да кажем: "Дъртаци от всички страни, обединявайте се!“, каза за финал Нешка, пише "Ретро".