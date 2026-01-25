ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наша актриса: Мисля, че изцяло се възстанових
С годините обаче тя остава вярна на характера си, избягва конфликтите и това често ѝ носи емоционални поражения.
"Да, много неща премълчавам. По-скоро в отношенията с хората, но когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча", заявява тя. Актрисата не остава безразлична на случващото се в държавата – протестите срещу властта и нейния личен професионален бунт – в Народния театър.
"Василев се опитва да промени субсидията на Народния театър, а не да е бъде пъти по-малка от един куклен театър в провинцията. Това са неща, които не са удобни на някой", разкрива актрисата. Според нея в институцията диктуват чужди интереси, а хората, които определят какво ще се случва, са не самият министър, а хора "зад него".
"Какво да направи Мариян Бачев? Той е представител на "Има такъв народ". Те решават, че така се управлява културният сектор", заявява открито тя.
Но именно протестите на новото поколение и подкрепата, която среща трупата на театъра сред гилдията, ѝ носят надежда.
"Много се надявам тези повече млади хора някак си да правят разликата между доброто и злото", споделя Ана Пападопулу. За нея политиката ще усети промяна, когато на власт дойдат хора, които не търсят изграждане на финансова независимост, а я имат преди да влязат в парламента. А нейният сън мечта остава идеята за "чиста и спретната България, в която всички да се усмихваме и някак си да бъдем по-мили един с друг".
Тя си спомни и с признателност за Стефан Данаилов - Мастъра, който, по думите ѝ, е разпознавал в нея "примерността", но и я е предупреждавал да не се пречупва заради нея.
"Последните пъти, когато се виждахме, ми казваше: "Няма да се даваш!", защото тази моя примерност ме огъваше и това беше стигнало до него", сподели актрисата.
Ана разказа и за труден период от тийнейджърските си години, когато се е борила с анорексия. "На 15 години хормоните те блъскат така, че не можеш да повярваш на никого. Майка ми обърна света, за да се оправя. Мисля, че изцяло се възстанових", призна актрисата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3126
|предишна страница [ 1/521 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026
Тя е единствената Мис България, която стана адвокат след спечелва...
07:21 / 25.01.2026
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS