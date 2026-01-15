ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-плодовитите жени в България са синоптичките
При първото ѝ майчинство през 2022 новината предизвика истински смут в ръководството на телевизията, защото към онзи момент бременни бяха още Никол Станкулова, Гергана Малкоданска и Деси Банова - Превнелиева.
Така екранът остана основно в ръцете на Ники Василковски, който пое задачата да информира зрителите за капризите на времето. Никол Станкулова се наложи да съобщава прогнозата буквално до финалната права на бременността си.
Няколко години по-късно историята се повтори. Станкулова и Малкоданска очакваха вторите си наследници, а само няколко месеца след старта на кариерата си тяхната заместничка Стефани Обадяру обяви също щастливата новина.
На екран изгря синоптичката Лора Георгиева. Известно време тя работеше редом до Малкоданска и Станкулова, но добрата новина за втори наследник не я подмина и нея.
Мястото ѝ бе бързо заето от Деница Стоянова, която вече година съобщава какво ще бъде времето в страната.
Към днешна дата екипът изглежда стабилен, но докога?
