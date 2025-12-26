На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца

© Фам Зенг, известен китайски художник, стана баща на 87 години и скъса връзките си с по-големите си деца, пише "South China Morning Post".



Майсторът на традиционната китайска живопис, чиито творби са му донесли общо над 4 милиарда юана (приблизително 9 111 476 ), обяви раждането на наследника си. Майката на детето, 37-годишният Сю Менг, е с 50 години по-млада от съпруга си.



В съобщението си художникът подчерта, че това е неговото "единствено биологично дете“.



"Отсега нататък поверих на любимата си съпруга Сю Менг управлението на всички вътрешни и външни семейни дела. Други нямат право да се намесват“, заяви Фан Зенг.



Двойката се ожени през април 2024 г. Двамата се запознаха, когато Сю Менг работеше като радиоводещ и интервюираше художника. По-късно тя стана негова асистентка.