Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
Автор: Николина Александрова 08:07Коментари (0)478
©
Транспортен хаос предизвика мощната снежна буря, която връхлетя североизточното крайбрежие на САЩ. И през днешния ден над 5 хиляди полета бяха отменени от летищата в Ню Йорк, Бостън, Филаделфия и Ню Джърси, информира BBC.

По данни на летищните власти 98 на сто от полетите на летище Ла Гуардия в Ню Йорк са били спрени, както и 91% на JFK. Причината - близо 40 сантиметра сняг и силен вятър. Международното летище Логан в Бостън е отменило 91 на сто от полетите си, а Нюарк в Ню Джърси 92%.

Стотици хиляди домакинства са останали без ток, след като тежкия и мокър сняг, придружен от силен вятър е скъсал жици и е съборил електрически стълбове. На места снежната покривка достига 80 сантиметра..


