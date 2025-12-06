© Митьо Маринов остана сам в ефира на предаването "Тази събота и неделя" по bTV. Тази сутрин неговата екранна партньорка - Ванина Недкова не се появи в предаването и той бе принуден да се справя сам.



"Посрещам ви сам тази сутрин, но няма да е за дълго. Ванина Недкова е в заслужена почивка през следващите дни", коментира той.



До него бе синоптикът Боби Лазаров, който участва и сутрешните блокове през работните дни от седмицата: "Момичетата си почиват днес, ние работим". Водещият се съгласи с него, казвайки "Някой трябва да работи.", коментира той.



Припомняме, че преди няколко месеца Митьо Маринов остана за първи път само, след каро Бесте Сабри напусна телевизията заради любовта си с бившия зет на Христо Стоичков – Айкут Рамадан.