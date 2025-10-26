ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Миро: Сънувам, че пия и се будя с ужас
Миро напомни, че всеки ден е подарък, а животът – възможност да направим добро: "Всеки ден, в който сме живи, е шанс. Всеки дъх е благодарност.“
Песента, която трябва да говори сама
Миро представи откъс от предстоящата си нова песен, чиято официална премиера ще бъде утре в 10:00 часа. Певецът обаче предпочете да не разкрива подробности за нея.
"Една песен трябва да говори сама за себе си. Когато хората я чуят и се разпознаят в нея, тогава е моментът да разказвам повече“ каза той пред NOVA.
Певецът обясни, че не иска да убеждава публиката колко е хубава една песен, а оставя слушателите сами да решат това.
За агресията и морала
По повод на серията от случаи на насилие сред тийнейджъри, Миро говори за значението на морала и вярата, независимо от произхода.
"Имам приятели от различни среди, включително от махалата“, сподели певецът. "Ако едно момче оттам вярва в Бога, учи се и спазва законите, а друг, който ходи по чалгите, не спазва нито един... Етносът няма значение, важен е моралът“.
Той подчерта, че не дели хората по музикален вкус, но вярва, че всяко изкуство трябва да носи положително послание: "Музиката има силата да прави света по-добър. Това е отговорност. Използвам гласа си така, че да служи на доброто“.
За миналото, промяната и трезвостта
Миро откровено сподели за личната си промяна и борбата с алкохола, която вече шест години е зад гърба му. "Слава на Бога – вече шест години не пия. Понякога дори сънувам, че съм направил грешка и се будя с ужас. Но това ми напомня да бъда благодарен“, посочи той.
Според него истинската промяна идва отвътре: "Да спреш алкохола е промяна отвън навътре. Истинската промяна започва отвътре – когато душата се променя“.
За живота, смъртта и благодарността
Певецът говори с искреност за смисъла на живота и страха от смъртта, като подчерта, че не се страхува от края, ако е изпълнил своето предназначение: "Ако съм изпълнил причината да съществувам, няма да се страхувам. Ще си тръгна с благодарност. Но кога ще дойде този момент – това знае само Бог“.
За концертите и срещата с публиката
Миро сподели, че отново ще пее в "Арена София“ на 26 ноември, след като за първи път стъпи на сцената там преди години. "Първият път беше под дъжд и с много трудности, но и с огромна любов от хората. Този път сцената ще бъде в центъра – и аз ще бъда между хората. Там е моето място“, разказа той.
Певецът призова феновете си да не чакат последния момент, за да си купят билети: "Най-големият празник е да пеем заедно и да сме заедно“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1959
|предишна страница [ 1/327 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях ат...
10:24 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS