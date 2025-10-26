ИЗПРАТИ НОВИНА
Милен Цветков за малко да седне на стола на Слави Трифонов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:53
©
Милен Цветков е бил на кастинг за мястото на Слави Трифонов в Би Ти Ви, след като преди 6 години Дългия напусна телевизията. Бившият му колега от студентска програма "Ку-Ку" е бил на крачка от подписване на договор като нов водещ на вечерното шоу. Но в последния момент го отхвърлили. Подлели му вода.

За неосъществения трансфер на Милен Цветков в Би Ти Ви едва сега разкрива напусналият телевизията бивш творчески директор на "Преди обед" Георги Тошев. Той разказа в интервю за "Дойче веле", че лично е убеждавал Цветков да се яви на кастинг в телевизията. Това не било лесна задача, защото утвърден журналист като Милен не ходи по кастинги – всеки знае какво може той и какъв е стилът му пред камера.

"Бях ангажиран да търся заместник на Слави Трифонов, преди да бъде избран Николаос Цитиридис. Правих кастинга, после бях елегантно премахнат. Казах, че там трябва да има фигура, която е силно конфликтна политически. Гордея се и съм много благодарен, че моят приятел Милен Цветков, който трудно ходеше на кастинги, се яви. Убедих го, дойде", разказва Тошев.

В Би Ти Ви обаче се изплашили да вземат на работа такава ярка фигура. Намерили се и влиятелни хора, които да му подлеят вода, обявявайки го за неконтролируем. "Мисля, че се уплашиха от биографията му. Веднага хора в България се опитаха да внушат на тези, от които зависеше изборът на водещ, че неговата биография ще създаде проблеми на телевизията, като за подобни хора най-често казват:

"Той е неконтролируем", твърди Тошев. И уточнява: "Милен Цветков знаеше какво говори и знаеше как да провокира, но не минаваше границата. Това е все по-голяма рядкост". В крайна сметка Милен Цветков се разминава с мястото на Слави Трифонов, въпреки че е бил сред най-добрите, ако не и най-добрият кандидат за него.

Във вечерното шоу, както повечето зрители помнят, се появи Николаос Цитиридис, в когото Би Ти Ви до днес влага огромни ресурси, налагайки го като своя звезда. Той първоначално е бил избран за сценарист, но когато не успяват да намерят достатъчно силен и в същото време безконфликтен водещ, решават да наложат гръка като лице на шоуто.

Милен Цветков остава без работа, принуждава се да припечелва в кабеларка, а няколко месеца след кастинга за Би Ти Ви умира в автомобилна катастрофа. Блъснат е от 22-годишния тогава Кристиан Николов, докато чака с колата си на червен светофар на столично кръстовище, пише HotArena.


