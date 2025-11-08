ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
Минути преди да излезе на сцената в голям нощен клуб в Русе Миле Китич застана пред камерата на bTV. Сръбският изпълнител е категоричен, че не е поемал ангажимент за обявения концерт в Габрово.
"Разбрах тази информация от моята мениджърка Сашка. Някой е пуснал фалшиви билети в продажба. Искам да каза, че това е лъжа. Хората се вслушват в какво ли, така е навсякъде... Например често се случва заради конкуренция клубовете да обявяват участие на един обявява певец, а той изобщо да не отиде. Това е така... малко за реклама, после пускат предварителна продажба на билети, а накрая ги изтеглят. Така е било и тук и заради това аз се извинявам на хората. Това е лъжа и аз на никого не съм обещавал, че ще пея в Габрово. Съжалявам, не съм договарял този концерт", казва Миле Китич.
Миле Китич не отхвърля възможността все пак да организира свой концерт в столицата на хумора и сатирата.
"В Габрово поздравявам всички мои фенове, хората, които ме слушат в Габрово. За съжаление, ето, това се случи, аз не съм виновен, но нека дойдат някъде другаде, или, дай Боже, ще направим някой ден и в Габрово, ако трябва, концерт", сподели певецът.
Миле Китич казва, че повечето му големи концерти в България са били в София. Точно такъв организира на 10 октомври догодина, в зала Арена 8888, заедно с Аца Лукас и Саша Марич.
"Аз не съм много правил големи концерти, извън София, в арената там съм правил три пъти. Работя с клубове из Европа, Германия, Швейцария, Австрия, работя предимно с клубове, обаче сега искам да направя една серия големи, огромни концерти. Така че, имам в Загреб сега, на 22-и ноември, вече целият концерт е разпродаден, сега искат да направим и втора дата. Имаме един голям концерт тук догодина, също и в София, много интересен, ще бъде аз, Аца Лукас и Саша Матич, понеже имаме една обща песен заедно, много добра и ще направим голям концерт", казва още Китич.
Миле Китич казва, че енергията с която излиза на сцената се дължи на добрата спортна форма, която поддържа и заряда от старите хитове, които хората обичат.
А след като един от най-големите му хитове за 10 години вече има над 200 милиона слушания в музикалните платформи, Миле вече прави равносметка.
"Само 50 години на сцената. Само 50 години. Та, аз започнах отдавна да пея, преди половин век. И съм записал 31 албума, над 320 песни. Гледахме, че в Сърбия най-много Шабан е имал, даже по-малко е записал от мен. Около 360 песни съм записал в кариерата си.... Аз мислех, че това отдавна ще спре. Обаче, публиката още ме слуша. А защо? Защото имам стари добри песни от "Южни ветър". Записах 11 албума, 11 CD-та. После малко се промени музиката. Та започнах малко по-модерно, нови песни да правя, да си сътруднича с други изпълнители. И така остана друго нещо. Бог ми е дал, че съм още здрав. Мога добре да пея. Нямам проблеми. Занимавам се със спорт. Играх някога активно футбол. Сега играя тенис от 30 години. И карам ски и така — добре съм", добавя още той.
Миле Китич не пропусна да поздрави и дуетната си партньорка Галена за предстоящия грандиозен концерт "Еуфория" тази вечер в Арена София. И се обърна към нея със специални думи:
"Желая на моята Галена, моята сестра, много, много успех, да бъде голям концерт, да бъде добър концерт, моята Галена ще го направи, моята сестра, чао, да си ми жива и здрава."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2124
|предишна страница [ 1/354 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS