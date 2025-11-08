ИЗПРАТИ НОВИНА
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:38Коментари (0)193
© bTV
След репортаж за измама с концерт на сръбската фолк звезда Миле Китич в Габрово организаторът на събитието обеща да възстанови парите на закупилите билети. А прокуратурата и КЗП започнаха проверка по случая. Ексклузивно само пред bTV Миле Китич говори за несъстоялия се концерт в Габрово и за това как се организират такива големи събития. 

Минути преди да излезе на сцената в голям нощен клуб в Русе Миле Китич застана пред камерата на bTV. Сръбският изпълнител е категоричен, че не е поемал ангажимент за обявения концерт в Габрово.

"Разбрах тази информация от моята мениджърка Сашка. Някой е пуснал фалшиви билети в продажба. Искам да каза, че това е лъжа. Хората се вслушват в какво ли, така е навсякъде... Например често се случва заради конкуренция клубовете да обявяват участие на един обявява певец, а той изобщо да не отиде. Това е така... малко за реклама, после пускат предварителна продажба на билети, а накрая ги изтеглят. Така е било и тук и заради това аз се извинявам на хората. Това е лъжа и аз на никого не съм обещавал, че ще пея в Габрово. Съжалявам, не съм договарял този концерт", казва Миле Китич. 

Миле Китич не отхвърля възможността все пак да организира свой концерт в столицата на хумора и сатирата.

"В Габрово поздравявам всички мои фенове, хората, които ме слушат в Габрово. За съжаление, ето, това се случи, аз не съм виновен, но нека дойдат някъде другаде, или, дай Боже, ще направим някой ден и в Габрово, ако трябва, концерт", сподели певецът.

Миле Китич казва, че повечето му големи концерти в България са били в София. Точно такъв организира на 10 октомври догодина, в зала Арена 8888, заедно с Аца Лукас и Саша Марич.

"Аз не съм много правил големи концерти, извън София, в арената там съм правил три пъти. Работя с клубове из Европа, Германия, Швейцария, Австрия, работя предимно с клубове, обаче сега искам да направя една серия големи, огромни концерти. Така че, имам в Загреб сега, на 22-и ноември, вече целият концерт е разпродаден, сега искат да направим и втора дата. Имаме един голям концерт тук догодина, също и в София, много интересен, ще бъде аз, Аца Лукас и Саша Матич, понеже имаме една обща песен заедно, много добра и ще направим голям концерт", казва още Китич. 

Миле Китич казва, че енергията с която излиза на сцената се дължи на добрата спортна форма, която поддържа и заряда от старите хитове, които хората обичат.

А след като един от най-големите му хитове за 10 години вече има над 200 милиона слушания в музикалните платформи, Миле вече прави равносметка. 

"Само 50 години на сцената. Само 50 години. Та, аз започнах отдавна да пея, преди половин век. И съм записал 31 албума, над 320 песни. Гледахме, че в Сърбия най-много Шабан е имал, даже по-малко е записал от мен. Около 360 песни съм записал в кариерата си....  Аз мислех, че това отдавна ще спре. Обаче, публиката още ме слуша. А защо? Защото имам стари добри песни от "Южни ветър". Записах 11 албума, 11 CD-та. После малко се промени музиката. Та започнах малко по-модерно, нови песни да правя, да си сътруднича с други изпълнители. И така остана друго нещо. Бог ми е дал, че съм още здрав. Мога добре да пея. Нямам проблеми. Занимавам се със спорт. Играх някога активно футбол. Сега играя тенис от 30 години. И карам ски и така — добре съм", добавя още той. 

Миле Китич не пропусна да поздрави и дуетната си партньорка Галена за предстоящия грандиозен концерт "Еуфория" тази вечер в Арена София. И се обърна към нея със специални думи:

"Желая на моята Галена, моята сестра, много, много успех, да бъде голям концерт, да бъде добър концерт, моята Галена ще го направи, моята сестра, чао, да си ми жива и здрава."


